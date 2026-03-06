Atención conductores de Ibiza: trabajos en la carretera entre Sant Josep y Sant Antoni

El Consell de Eivissa realizará este fin de semana tareas de limpieza y retirada de árboles en la carretera EI-700, en el tramo que conecta Sant Josep con Sant Antoni, por lo que podrían producirse retenciones puntuales de tráfico.

Las labores se llevarán a cabo el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, entre las 7 y las 19 horas, en el margen izquierdo de la vía, concretamente entre el punto kilométrico 12+300 y la zona de Es Verge, una vez pasado el núcleo urbano de Sant Josep en dirección a Sant Antoni.

Según informaron desde el departamento de Carreteras del Consell Insular, la intervención responde a los temporales registrados en las últimas semanas, que dejaron algunos árboles en situación de posible riesgo para la circulación. El objetivo de estos trabajos es mejorar la seguridad vial y prevenir incidentes en la carretera.

Piden circular con cautela

Desde la institución insular pidieron precaución a los conductores que deban circular por este tramo durante el fin de semana y recomendaron, en la medida de lo posible, planificar los desplazamientos con antelación.

El Consell también ha pedido disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar a los usuarios de la vía y agradece la comprensión de la ciudadanía, señalando que se trata de una intervención necesaria para garantizar la seguridad de todos los conductores.