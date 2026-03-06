La patronal de Ibiza descarta desabastecimiento por la guerra en Irán, pero advierte de posibles subidas de precios

"Estamos frente a un contexto de especulación". En esta lectura coinciden el presidente de la Pimeef (Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera), Alfonso Rojo, y José Raya, presidente de la Asociación de Transportes de esta patronal, al analizar el impacto que puede tener en Ibiza la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel. Ambos descartan por ahora un escenario de desabastecimiento, aunque advierten de que el conflicto ya está generando incertidumbre y presiones al alza en los precios de diferentes materias primas.

Raya, también propietario y responsable del departamento de operaciones de la empresa de transporte Punkytrans, reconoce que el sector ya siente el impacto de la situación internacional. "Es otro golpe al transporte de mercancías, al final son tantas cosas que ya no sé a dónde llegaremos", lamenta, y agrega que "aún no tenemos números ni porcentajes concretos sobre el aumento exacto" de los costes. Del mismo modo, también señala que ya hay empresas de transporte que han comenzado a incrementar sus precios, lo que finalmente muy probablemente repercuta en el consumidor.

El transporte, pendiente del precio del combustible

En el sector de transportes, el combustible es un factor clave. "Cuanto más suba el combustible, más subirá el transporte", advierte Raya, quien recuerda que el carburante representa una parte fundamental de los costes de cualquier empresa logística. Por ello, cualquier variación en el precio termina trasladándose a toda la cadena. "Sobre todo lo que se mueva en un vehículo", resume al referirse al impacto que puede tener el encarecimiento en prácticamente todos los productos.

Aun así, el presidente de la Asociación de Transportes de la Pimeef descarta problemas de suministro. "Desabastecimiento no hay ni va a haber", asegura, aunque matiza que sí puede producirse "un aumento de los precios" en distintos sectores.

Reacciones anticipadas

En la misma línea se pronuncia Rojo, que considera que el escenario actual está marcado por reacciones anticipadas de los mercados energéticos. "Todos los anuncios hablan de que los mercados están reaccionando al alza, estamos hablando de especulación", insiste. Y explica que el funcionamiento real del mercado energético impide que los precios se trasladen de forma inmediata. "Las subidas que pueda haber hoy se repercuten en dos, tres o cuatro semanas, no en el mismo día", sostiene.

Rojo coincide en que, por los datos que manejan las empresas y teniendo en cuenta el contexto actual, no se prevé escasez de productos. "No hay previsto que haya carencias de ningún tipo". En el caso de mercancías concretas procedentes de Irán, el impacto sería mínimo. "Algún producto fresco o algún tipo de pistacho, pero sería algo residual", pone como ejemplos de productos provenientes de Medio Oriente. Asimismo, añade que la principal preocupación está en el transporte marítimo internacional: "Nos preocupa más cómo pueda reaccionar el tráfico marítimo, sobre todo en los movimientos de mercancías desde Asia hacia Europa". Pero remarca que, por ahora, no hay indicios de carencias de materias primas o cualquier otro producto en la isla.

¿Cuál sería el escenario si el conflicto se prolonga?

Ambos representantes patronales recuerdan además que el sector ya pasó por una situación similar durante la Guerra de Ucrania. En el caso del transporte, Raya advierte de que los márgenes son muy ajustados y que, si el conflicto se prolonga, podría ser necesario el apoyo de las administraciones o del Estado. "Los márgenes comerciales en este sector son tan pequeños que la mínima cosa ya afecta", explica, y recuerda las ayudas que se concedieron durante la invasión de Rusia para garantizar la viabilidad de las empresas.

Rojo, por su parte, considera que el contexto actual es diferente, aunque igualmente inquietante y de incertidumbre para la población: "Son conflictos diferentes", reitera, al comparar la invasión rusa de Ucrania con el actual escenario en Oriente Medio, que implica a varios actores y genera mayor incertidumbre regional. Además, agrega que "los iraníes están respondiendo contra todo lo que se mueve a su alrededor y estas no son buenas noticias ni es un buen clima de trabajo para nadie".