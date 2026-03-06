Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frío, viento y mala mar: la borrasca 'Regina' azota Ibiza y Formentera

A partir de la noche de este viernes las Pitiusas estarán en alerta por viento fuerte del sur con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta 3 metros en zonas costeras

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Ibiza ha amanecido este viernes con temperaturas frías para la época en varios puntos de la isla. Los termómetros han marcado 6 grados en Sant Joan, el valor más bajo de la mañana, mientras que en otros puntos las mínimas se han situado en 8 grados.

Las temperaturas mínimas registradas a primera hora de este viernes han sido de 6 grados en Sant Joan y 8 grados en Sant Antoni, el aeropuerto de Ibiza, Formentera y en las estaciones costeras de Ibiza. La jornada ha comenzado así con ambiente fresco, especialmente en el interior de la isla, donde el descenso térmico ha sido más notable durante la madrugada.

Aviso por viento y mala mar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla este viernes en las costas de Ibiza y Formentera por fenómenos costeros. Se ha activado aviso de peligro bajo (probabilidad entre el 40% y el 70%) en Ibiza y Formentera por viento fuerte del sur y oleaje.

El primer aviso estará activo este viernes entre las 20 y las 23:59 horas, cuando se esperan rachas de viento del sur de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) acompañadas de olas de hasta 3 metros en zonas costeras.

La situación se prolongará durante la madrugada del sábado. El segundo aviso se mantendrá desde las 00 hasta las 05:59 de este sábado, con previsión de viento del sur con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje cercano a los 3 metros.

Fin de semana con viento

Con este escenario, el inicio del fin de semana estará marcado por el viento moderado a fuerte del sur y mar alterada, especialmente durante la noche y la madrugada. Las autoridades recomiendan precaución a embarcaciones y a quienes se acerquen al litoral durante las horas de mayor intensidad del viento.

Las temperaturas, por su parte, se mantendrán frescas en las primeras horas del día, aunque se espera que asciendan ligeramente durante las horas centrales de la jornada.

