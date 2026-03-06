Vivienda
El Ibavi reanuda las obras de las VPO de la avenida de Isidor Macabich
Los técnicos del departamento del Govern balear mantienen la previsión de final de los trabajos para el año que viene
Las máquinas y los obreros han vuelto al solar de la esquina entre la calle Madrid y la avenida de Isidor Macabich de Ibiza. En este solar, donde hasta hace unos años se levantaba precisamente otra promoción pública de vivienda, llamada Santa Margarita (con otro edificio gemelo en la acera de enfrente, junto a los viejos y abandonados juzgados antiguos) construidas durante la dictadura, la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad balear, a través del Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), levanta una promoción pública de 60 viviendas (cinco de ellas adaptadas).
Los trabajos de esta promoción destinada al alquiler en este terreno cedido por el Ayuntamiento de Ibiza se iniciaron en noviembre de 2023 con un presupuesto de casi tres millones de euros y con un plazo de entrega previsto inicialmente en abrir de este año 2026, en apenas un mes. Por lo que ya deberían haber sido inauguradas hace tiempo.
La constructora ha retomado la actividad hace apenas una semana, confirmaron desde la conselleria balear.
Como toda obra pública, ha sufrido los tradicionales retrasos. El primero llegó en agosto de 2024 y fue de carácter técnico. Entonces se supo que las obras llevaban al menos tres meses paralizadas debido a complicaciones de los trabajos por la profundidad a la que hay que perforar en esta céntrica zona y por unos hallazgos arqueológicos, según detallaron las mismas fuentes.
Posteriormente aparecieron importantes restos arqueológicos que obligaron a suspender todos los trabajos a la espera del trabajo arqueológico correspondiente y del análisis posterior de estos hallazgos, considerados relevantes por los expertos.
Desde la conselleria se retrasó en ese momento la fecha de finalización de la obra hasta 2027. Ahora, y después de retomar los trabajos, Vivienda mantiene este calendario, sujeto siempre a cambios si se producen nuevos imprevistos.
