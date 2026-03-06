Violencia de género
El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza
La víctima del ataque una mujer de 31 años, permanece ingresada en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario
Redacción
El Consell de Govern ha autorizado a la Dirección de la Abogacía a iniciar acciones penales y a personarse como acusación popular ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza por la brutal agresión de una mujer por parte de su expareja en Sant Antoni el pasado 15 de febrero.
Tras analizar el informe realizado por el Institut Balear de la Dona, el Govern ha aplicado lo previsto en el artículo 72 de la Ley 11/2016 de igualdad de mujeres y hombres, que abre la puerta a que se persone en "procedimientos judiciales por actos de violencia machista cometidos en las Illes Balears cuando se cause la muerte o lesiones graves en la víctima".
"Con este acuerdo, el Govern reafirma su implicación activa en la persecución penal de la violencia machista y en el acompañamiento institucional a las víctimas, reforzando la coordinación entre los servicios públicos y el ámbito judicial para garantizar una respuesta contundente ante dichos delitos", señala la institución en un comunicado.
La víctima de la agresión machista, de 31 años, continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas, a consecuencia del brutal ataque perpetrado por su expareja, que ya había sido condenado previamente por dos delitos de violencia de género.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
