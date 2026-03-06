El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

El Consell de Govern ha autorizado a la Dirección de la Abogacía a iniciar acciones penales y a personarse como acusación popular ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza por la brutal agresión de una mujer por parte de su expareja en Sant Antoni el pasado 15 de febrero.

Tras analizar el informe realizado por el Institut Balear de la Dona, el Govern ha aplicado lo previsto en el artículo 72 de la Ley 11/2016 de igualdad de mujeres y hombres, que abre la puerta a que se persone en "procedimientos judiciales por actos de violencia machista cometidos en las Illes Balears cuando se cause la muerte o lesiones graves en la víctima".

"Con este acuerdo, el Govern reafirma su implicación activa en la persecución penal de la violencia machista y en el acompañamiento institucional a las víctimas, reforzando la coordinación entre los servicios públicos y el ámbito judicial para garantizar una respuesta contundente ante dichos delitos", señala la institución en un comunicado.

La víctima de la agresión machista, de 31 años, continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde se ha sometido a varias operaciones quirúrgicas, a consecuencia del brutal ataque perpetrado por su expareja, que ya había sido condenado previamente por dos delitos de violencia de género.