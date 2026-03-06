María Noguera, María de sa Caseta, enseña a preparar el tradicional cuinat de la Semana Santa de Ibiza

Aprender a preparar el tradicional cuinat, el plato estrella de la Semana Santa de Ibiza, como se hacía antiguamente. Es el objetivo del taller organizado por el Ayuntamiento de Santa Eulària en Ca n'Andreu des Trull y que impartirá María Noguera, María de sa Caseta, que enseñará a los alumnos cómo, durante años, lo ha preparado ella en casa.

El taller, gratuito, se celebrará el 28 de marzo de diez y media de la mañana a doce y media del mediodía y para asistir es imprescindible inscribirse previamente enviando un correo a patrimoni@santaeularia.com. Las plazas son limitadas, indica el Ayuntamiento. El plazo para solicitar una de las vacantes del taller se abre el 13 de marzo, viernes. Es importante hacer la inscripción el primer día, incluso las primeras horas, ya que las plazas se asignarán por orden de petición.

Hay que recordar lo que ha pasado con los talleres de elaboración de pan organizados también por el Ayuntamiento de Santa Eulària para los meses de febrero y marzo, tres sesiones para las que había 50 plazas disponibles y a las que se presentaron 500 personas.