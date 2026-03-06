La feria de la sepia de Sant Joan, ya tiene fecha y exige comprar sepia de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha anunciado que el próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, la plaza de Sant Joan acogerá la 'VI Fira de sa Sèpia', un evento que consolida su presencia en el calendario gastronómico del municipio.

Según el Ayuntamiento, la feria reunirá a distintos equipos que prepararán recetas con la sepia como protagonista, permitiendo al público degustar tanto platos tradicionales como propuestas innovadoras con este producto emblemático del mar ibicenco. Quienes quieran participar y competir por el mejor plato preparado con este producto deberán inscribirse antes del 18 de marzo en el correo inscripcions@santjoandelabritja.com, donde deberán indicar el nombre de los participantes, contacto y plato que servirán.

Los participantes deberán llevar consigo todos los elementos que necesiten para cocinar. El Ayuntamiento sólo aportará la mesa plegable. Una de las condiciones que deben adquirir, para preparar su receta es comprar cinco kilos de sepia a Peix Nostrum. Además, deberán presentar el tiquet de compra para acreditar que es así. Los equipos no podrán vender bebidas, pero sí tapas de su preparación (a un máximo de 10 euros), de la que deberán reservar una parte para el jurado.

El Ayuntamiento de Sant Joan organiza la feria con la colaboración del Consell de Ibiza, la Comissió de Festes de Sant Joan y Peix Nostrum. Su objetivo consiste en promover el producto local, la gastronomía tradicional y favorecer el encuentro entre vecinos y visitantes.

El Consistorio también ha informado que está prevista una programación de ambiente festivo con música, actividades y variadas ofertas gastronómicas, reforzando la identidad cultural y culinaria del municipio.