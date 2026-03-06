Gastronomía
La feria de la sepia de Sant Joan, ya tiene fecha y exige comprar sepia de Ibiza
La celebración, que alcanza su sexta edición, llenará la plaza del pueblo con equipos que competirán por el mejor plato
El Ayuntamiento de Sant Joan ha anunciado que el próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, la plaza de Sant Joan acogerá la 'VI Fira de sa Sèpia', un evento que consolida su presencia en el calendario gastronómico del municipio.
Según el Ayuntamiento, la feria reunirá a distintos equipos que prepararán recetas con la sepia como protagonista, permitiendo al público degustar tanto platos tradicionales como propuestas innovadoras con este producto emblemático del mar ibicenco. Quienes quieran participar y competir por el mejor plato preparado con este producto deberán inscribirse antes del 18 de marzo en el correo inscripcions@santjoandelabritja.com, donde deberán indicar el nombre de los participantes, contacto y plato que servirán.
Los participantes deberán llevar consigo todos los elementos que necesiten para cocinar. El Ayuntamiento sólo aportará la mesa plegable. Una de las condiciones que deben adquirir, para preparar su receta es comprar cinco kilos de sepia a Peix Nostrum. Además, deberán presentar el tiquet de compra para acreditar que es así. Los equipos no podrán vender bebidas, pero sí tapas de su preparación (a un máximo de 10 euros), de la que deberán reservar una parte para el jurado.
El Ayuntamiento de Sant Joan organiza la feria con la colaboración del Consell de Ibiza, la Comissió de Festes de Sant Joan y Peix Nostrum. Su objetivo consiste en promover el producto local, la gastronomía tradicional y favorecer el encuentro entre vecinos y visitantes.
El Consistorio también ha informado que está prevista una programación de ambiente festivo con música, actividades y variadas ofertas gastronómicas, reforzando la identidad cultural y culinaria del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán