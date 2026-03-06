La Fiscalía pide seis años de cárcel para el patrón de una patera con menores interceptada en Baleares

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este viernes, a partir de las 12.30 horas, la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera en la que viajaban 32 migrantes, 16 de ellos menores de edad. La Fiscalía solicita para el procesado una pena de seis años de prisión al considerarlo presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, la embarcación partió de las costas de Argelia en la madrugada del pasado 9 de septiembre de 2025 y fue interceptada poco más de 24 horas después al sur de la isla de Cabrera.

En la patera, de pequeñas dimensiones y equipada con un único motor, viajaban 32 personas de origen subsahariano. De ellas, 16 eran menores de edad y solo uno iba acompañado de un familiar. Dos de los menores, además, tenían menos de 12 años. Entre los ocupantes también se encontraban tres mujeres.

El fiscal sostiene que la embarcación superaba ampliamente su capacidad, carecía de medidas de seguridad y transportaba cantidades considerables de bidones de combustible, lo que, según subraya, suponía un riesgo para la integridad física de los migrantes durante la travesía.

La acusación pública apunta a que el viaje fue organizado por dos personas asentadas en Argelia —cuya identidad no ha sido determinada— y que cada uno de los ocupantes habría pagado alrededor de 3.000 euros para realizar la travesía.

Asimismo, el Ministerio Público señala que el acusado habría acordado una compensación económica por patronear la embarcación. No obstante, precisa que dicha compensación consistió en una reducción del precio del viaje, por lo que el joven también formaba parte del grupo de migrantes que viajaba en la patera.