'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

El calendario 'Emergencias con Corazón', un proyecto liderado por Mónica Álvarez (enfermera), Vicente Nadal (técnico de emergencias sanitarias) y Ángel Crespo (médico del 061) logra reacaudar 4.000 euros con su venta para ayudar a personas de las Pitiusas que sufren enfermedades neurodegenerativas. La gran mayoría se han distribuido entre los mismos trabajadores del Servicio de Emergencias Sanitarias SAMU, aunque también algunos ejemplares se han adquirido en la propia asociación. Para lograr este proyecto contaron con la coordinación y trabajo en los turnos habituales con una gran movilizacion para realizar las fotos, teniendo tres jornadas intensas, se recreó el trabajo en distintos puntos de Ibiza y Formentera, con el apoyo de los sanitarios, profesionales implicados y los usuarios de esta asociación.

Un calendario para necesidades urgentes

El usuario y a la vez presidente de Asociación de Esclerosis Múltiple (Aemif), Cesar Castelló, explica que la lista de espera para acceder a uno de los servicios es de entre ocho meses y un año. Para entrar, detalla, existe un comité que valora las distintas necesidades de los pacientes: "Ibiza necesita saber que estamos aquí, hacemos una labor importante ya que somos el único recurso que hay en las islas para este tipo de enfermedades neurodegenerativas". "Este tipo de actos sirve para darnos visibilidad y que entiendan que siempre necesitamos dinero ya que es muy caro de mantener. El 80% viene de los ayuntamientos, pero el trabajo es lento y cada vez hay mas gente con este diagnostico".

El fotógrafo Marcelo Sastre logró proyectar la verdadera implicación de lo que representa ayudar a estos pacientes en las fotografías del calendario, que protagonizan médicos, enfermeras y técnicos de emergencias de Ibiza y Formentera: "Fueron realmente ellos los protagonistas", afirma Crespo, que señala que la gerencia del 061 permitió utilizar los recursos del servicio para realizar este calendario.