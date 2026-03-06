Retiran cinco toneladas de toallitas de una alcantarilla de Ibiza

Cinco toneladas de toallitas. En un único punto del alcantarillado de la ciudad de Ibiza. Es lo que ha retirado recientemente el Ayuntamiento de Ibiza, según ha informado esta mañana el Consistorio durante la presentación de los trabajos que se han estado haciendo la última semana para prevenir problemas ante la llegada de la borrasca 'Regina'. "En un punto concreto de la red de agua municipal retiramos en tan solo un día hasta cinco toneladas de toallitas higiénicas. Tenemos que evitar que estos residuos acaben a las alcantarillas", ha insistido el cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental, Jordi Grivé.

Grivé ha reiterado que la prevención y el buen mantenimiento de la red de aguas municipales son "clave" para estar mejor preparados por la llegada de un temporal. De la misma manera, ha advertido de que la concienciación ciudadana también es imprescindible y ha recordado la importancia de no tirar por el váter toallitas húmedas. "Son productos artificiales que no se descomponen y causan verdaderos atascos", ha reiterado en uno de los puntos en los que estaba actuando la mañana de este viernes la concesionaria del servicio de agua y de limpieza, Aqualia, en Platja d'en Bossa.

Preparando las calles para 'Regina'

La empresa "ha intensificado esta semana las tareas de limpieza de redes de saneamiento e imbornales por la llegada de la borrasca 'Regina' y ha reactivado el plan especial de limpieza de imbornales y redes de pluviales que se compaginará con el resto de actividades desarrolladas por el personal de saneamiento", indica el Consistorio.

Obras en el tanque de tormentas, este viernes. / A. E.

Aprovechando que se encontraba en el barrio, el concejal ha visitado las obras del tanque de tormentas que se está construyendo en la calle Fray Luis de León, en el límite del municipio de Ibiza con el de Sant Josep. "Se trata de una actuación financiada con fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern, destinada a mejorar la gestión de las aguas pluviales y a reducir los vertidos a la zona de costa durante episodios de fuertes lluvias", apunta el Ayuntamiento, que recuerda que las obras las está desarrollando la empresa Jaralia Integral SL por cerca de un millón de euros (968.000 euros).

"El proyecto tiene por objetivo la construcción de un tanque de laminado con sistema desarenador y desengrasador que interceptará el colector pluvial que discurre por la calle Fray Luis de León hasta el mar. Este tanque permitirá retener las primeras aguas de lluvia (las de mayor carga contaminante) y laminar el caudal antes de conducirlo hacia la red de saneamiento y tratamiento", indican desde el Consistorio.