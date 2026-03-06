Un hombre de 44 años se enfrenta a cinco años de cárcel por agresión sexual continuada a un menor en Ibiza

Un hombre de nacionalidad dominicana y 44 años de edad se enfrenta una posible pena de cinco años de cárcel por un presunto delito continuado de agresión sexual a un niño de cuatro años en Ibiza. El juicio se celebrará el próximo jueves 12, a las 9.50 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos, según el relato del Ministerio Fiscal, tuvieron lugar en el término municipal de Santa Eulària en mayo de 2023. El acusado, que en el momento de los hechos no contaba con residencia legal en España ni antecedentes penales, compartía vivienda con la víctima.

El procesado, movido por un presunto "ánimo libidinoso", se habría acercado al menor y, simulando que participaba en un juego con él, le tocó el pene por encima del pantalón. La reacción del pequeño fue inmediata: le propinó un golpe con la mano al adulto para tratar de apartarlo y lograr que cesara en su actitud.

Segundo episodio

En otro día del mismo mes, el acusado volvió presuntamente a abordar al menor de la misma manera, llegándole a agarrar sus partes íntimas por encima de la ropa y realizando un gesto de estiramiento.

La Fiscalía subraya la incomodidad persistente de la víctima ante estas situaciones. El escrito destaca que, en ambos episodios relatados, el menor se sintió visiblemente incómodo y optó por abandonar el lugar para alejarse del acusado.

Por la gravedad de lo sucedido, el Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a un menor de 16 años. En consecuencia, solicita para el procesado una pena de cinco años de prisión y que indemnice al menor, a través de su representante legal, con 4.000 euros en concepto de daños y perjuicios morales.