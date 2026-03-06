Piden ocho años de cárcel para un hombre por violar a una mujer dormida en Ibiza

La Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión para un hombre de nacionalidad española y 48 años acusado de violar a una mujer mientras dormía en una vivienda de Ibiza en enero de 2023. El juicio se celebrará el próximo lunes a las 9.45 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 27 de enero de 2023, cuando el acusado invitó a la víctima y a dos amigas con las que esta se encontraba a continuar la noche en su domicilio, situado en Ibiza.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, alrededor de las 13 horas del mismo día, una vez que las amigas de la mujer ya se habían marchado del domicilio y la víctima seguía durmiendo, el acusado se introdujo en la cama donde se encontraba y, con ánimo libidinoso, la penetró vaginalmente en varias ocasiones.

La mujer se despertó durante la agresión y, según el escrito, comenzó a gritar y empujó al acusado hasta conseguir librarse de él, tras lo que abandonó la vivienda. Como consecuencia de los hechos, sufrió afectación psicológica, señala la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima con 15.000 euros por los daños morales causados, así como la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante diez años.