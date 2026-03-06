Cinco años de cárcel y 280 millones en multas: listo el juicio a 14 narcos pillados con tres toneladas de hachís en Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves 12, a partir de las 9.30 horas, el juicio a los 14 integrantes de una red de narcotráfico que hace cuatro años fueron sorprendidos mientras descargaban casi 3.000 kilos de hachís en la costa de Cala Mestella, en Santa Eulària. La Fiscalía solicita para el procesado cinco años y medio de prisión, además de una multa económica de 20 millones de euros, para un montante total de 280 millones.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de febrero de 2022. Según el relato del fiscal, alrededor de las 4.55 horas, agentes de la Guardia Civil interceptaron a los acusados mientras realizaban las tareas de descarga de una embarcación semirrígida provista de tres potentes motores.

El grupo se encontraba trasladando un total de 67 fardos de una sustancia marrón compacta desde la lancha hasta tres furgonetas que esperaban a pie de costa. Además de la droga, los agentes intervinieron 146 garrafas de gasolina de 25 litros cada una, destinadas presumiblemente a garantizar la autonomía de la embarcación en alta mar.

19,3 millones en hachís

El análisis de las sustancias incautadas reveló un volumen de tráfico a gran escala. En total, el peso neto de la droga alcanzó los 2.958 kilogramos de resina de hachís. Los fardos estaban meticulosamente organizados y etiquetados con nombres y logotipos que funcionaban como marca de calidad en el mercado ilícito. El valor total del alijo en el mercado negro ha sido tasado por la Fiscalía en 19.346.505 euros.

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud. Al actuar de forma coordinada en la descarga, se les imputa a todos ellos la autoría en concepto de coautores.

La causa se dirige contra un grupo heterogéneo de diversas nacionalidades: marroquí, española, peruana, dominicana y hondureña. La mayoría de ellos se encuentran en prisión provisional desde el 5 de marzo de 2022. El Fiscal destaca que muchos de los procesados extranjeros se encuentran en situación irregular en España, sin arraigo acreditado. Por ello, en caso de condena se pide que la pena de prisión se sustituya parcialmente por la expulsión del territorio nacional una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena, con la prohibición de regresar a España durante un plazo de diez años.