Anna Romeu, psicóloga, en Ibiza: "Tenemos poca tolerancia al sufrimiento de los adolescentes"

El título de su conferencia, ‘El arte de acompañar a nuestros adolescentes: mirada, escucha y confianza’, utiliza la palabra «arte». En su experiencia como especialista en trauma y educación emocional , ¿qué implica exactamente ese «arte» del acompañamiento?

Cuando hablo del arte de acompañar a los adolescentes, utilizo deliberadamente la palabra arte porque no se trata de aplicar una técnica exacta ni una receta universal. Acompañar a un adolescente exige sensibilidad, presencia y una gran capacidad de adaptación. Cada adolescente es distinto, cada historia es distinta y, por tanto, el vínculo también debe serlo. En muchas ocasiones, los adultos oscilamos entre dos extremos: el control o la excesiva permisividad. Vigilamos, intentamos anticipar todos los riesgos o bien queremos ser amigos de nuestros hijos o alumnos para evitar el conflicto. Pero ninguna de estas posiciones construye realmente una relación de acompañamiento.

¿Entonces?

Acompañar implica algo diferente: ser una base segura desde la que el adolescente pueda explorar el mundo y construirse a sí mismo. Significa estar presentes sin invadir, poner límites sin romper el vínculo y sostener emocionalmente incluso cuando no entendemos del todo lo que está pasando. En mi libro ‘Benvinguda Adolescència’ explico que la adolescencia no es un problema a resolver, sino un proceso de transformación que necesita adultos disponibles. El arte consiste precisamente en eso: saber estar, incluso en los peores momentos, sin abandonar el vínculo.

Usted ha trabajado intensamente el universo emocional adolescente con temas complejos como la ansiedad, conductas de riesgo y la prevención del suicidio. Las jornadas ponen el foco en la vulnerabilidad, ¿cuáles diría que son las principales señales de alerta temprana, a menudo silenciosas o malinterpretadas, de que un adolescente está en una situación de riesgo?

Cuando pensamos en señales de alerta solemos imaginar cambios muy evidentes o conductas extremas. Pero muchas veces el malestar adolescente empieza de forma mucho más silenciosa. Algunas señales tempranas que suelo observar en consulta son, por ejemplo, un cambio sostenido en el estado de ánimo, un aislamiento progresivo, una pérdida marcada de interés por actividades que antes les motivaban o una irritabilidad constante que parece desproporcionada. También es importante prestar atención a ciertos comentarios aparentemente casuales: frases como ‘no sirvo para nada’, ‘da igual lo que haga’ o ‘todo sería más fácil si no estuviera’. No siempre indican una ideación suicida, pero sí pueden reflejar un profundo sentimiento de desesperanza. Otro indicador frecuente es el agotamiento emocional. Hay adolescentes que no expresan tristeza sino cansancio: se sienten desbordados por expectativas académicas, sociales o personales que perciben como imposibles de cumplir. Por eso es tan importante no interpretar estas señales solo como ‘rebeldía’, ‘manifestaciones típicas de la adolescencia’ o ‘falta de ganas’. Muchas veces lo que vemos como desmotivación es en realidad un adolescente que no sabe cómo gestionar lo que está sintiendo.

En sus intervenciones vincula la gestión emocional con la neuroeducación y la resiliencia. ¿Cuál es el error más común que cometemos los adultos al intentar ayudar a un adolescente que sufre? ¿Y cuál es la actitud o la frase que mejor ejemplifica esa mirada y escucha de la que habla?

Uno de los errores más frecuentes que cometemos los adultos es intentar solucionar demasiado rápido lo que el adolescente está viviendo. Cuando un adolescente expresa malestar, nuestra reacción inmediata suele ser aconsejar, corregir o tranquilizar con frases como ‘no es para tanto’ o ‘ya pasará’. La intención es buena, pero el efecto muchas veces es el contrario: el adolescente siente que su experiencia no está siendo realmente comprendida. En realidad tenemos poca tolerancia al sufrimiento de los adolescentes y estamos demasiado habituados a solucionarles los problemas como si fueran niños pequeños, cuando debemos ya aprender a escuchar, respetar y darles su tiempo. Desde la neurociencia sabemos que cuando una emoción intensa no se siente validada, el cerebro entra en modo defensivo. En ese momento el adolescente deja de escuchar y se cierra. Por eso la actitud más útil suele ser mucho más sencilla de lo que imaginamos: escuchar sin prisa y validar lo que está sintiendo. Una frase que resume bien esta mirada sería algo tan simple como: ‘Entiendo que esto te esté afectando mucho. Si quieres, podemos pensar juntos qué hacer’. No soluciona el problema inmediatamente, pero abre algo fundamental: un espacio de confianza donde el adolescente puede empezar a elaborar lo que le ocurre.

Su ponencia tiene un enfoque preventivo y de acompañamiento. ¿Cómo puede un adolescente que ha crecido en un entorno de vulnerabilidad extrema (violencia, abandono) aprender a confiar de nuevo en el adulto que ha sido, hasta ese momento, una fuente de daño?

Cuando un adolescente ha crecido en un entorno de violencia, abandono o negligencia, la confianza no se puede exigir ni acelerar. En estos casos, la confianza se construye muy lentamente y a través de experiencias relacionales coherentes. Ahora sabemos que el trauma complejo que describe en la pregunta solo puede repararse en gran parte a través de nuevas relaciones seguras. No basta con decirle a un adolescente que puede confiar; necesita comprobarlo con el tiempo. Eso implica que el adolescente tiene que encontrar a su alrededor adultos que sean previsibles, que cumplan lo que dicen, que no desaparezcan cuando aparecen las dificultades y que sepan reparar los errores cuando se equivocan. Muchas veces el primer paso no es que el adolescente confíe, sino que deje de esperar que el adulto le haga daño. Cuando esa expectativa empieza a cambiar, algo muy profundo empieza a moverse. El adolescente descubre que no todos los vínculos tienen que ser peligrosos. Y ese descubrimiento puede ser profundamente reparador. De todas formas, cuando un niño ha crecido en un entorno hostil y se convierte en un adolescente con historia de trauma complejo, el trabajo de reparación es realmente complicado y hay vínculos que difícilmente se crearán después. Siguiendo con la idea de prevención, es muy importante detectar este tipo de situaciones lo antes posible, mucho antes de que lleguen a la adolescencia porque cuanto más temprana es la intervención, más posibilidades tiene esa persona de poder crear vínculos sanos.

Para finalizar, es una de las voces de referencia en España para las Personas Altamente Sensibles (PAS). ¿La alta sensibilidad puede ser un factor de vulnerabilidad en la adolescencia si no se detecta y se acompaña correctamente? ¿Qué mensaje le daría a un adolescente PAS y a su familia para que vivan este rasgo no como una carga, sino como una fortaleza?

La alta sensibilidad no es un trastorno ni una fragilidad en sí misma, es un rasgo de personalidad que implica, entre otras cosas, una mayor profundidad en el procesamiento de la información, una intensa vida emocional y una gran capacidad empática. Sin embargo, durante la adolescencia puede convertirse en un factor de vulnerabilidad si el entorno no entiende lo que está ocurriendo. Muchos adolescentes altamente sensibles crecen escuchando que ‘todo les afecta demasiado’ o que ‘deberían ser más fuertes’. Muchos otros intentan evitar tener que gestionar emociones como la frustración o la impotencia convirtiéndose en personas hiperresponsables y demasiado exigentes consigo mismas. Cuando se comprende el rasgo, la perspectiva cambia completamente. La alta sensibilidad también implica creatividad, intuición, profundidad emocional y una gran capacidad para conectar con los demás. Cuando un adolescente PAS aprende a entender su forma de sentir y pensar, deja de percibirla como un problema y empieza a integrarla como parte de su identidad. El mensaje que suelo transmitir tanto a adolescentes como a familias es muy sencillo: no se trata de sentir menos, porque no podemos, sino de aprender a gestionar mejor lo que sentimos. Cuando la sensibilidad se acompaña con comprensión, límites sanos y recursos emocionales, puede convertirse en una enorme fortaleza personal y relacional.