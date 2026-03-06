Alba Pau recibe el premio 8M de la Comunidad de Madrid por su defensa desde Ibiza de los niños vulnerables

Con mucha emoción. Así ha recogido ayer la empresaria Alba Pau, afincada en Ibiza desde hace décadas, uno de los premios del 8M, Día Internacional de la Mujer, de la Comunidad de Madrid. Pau, propietaria del restaurante Can Pau e implicada en la mejora de la vida de los niños más vulnerables, apenas podía creerse, hace unas semanas, que le hubieran concedido este galardón por su labor humanitaria y social. Un premio que recibió en un acto presidido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y celebrado en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Además, han acudido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y representantes de todos los partidos de la Asamblea excepto, de nuevo, Vox, y alcaldes de diferentes localidades madrileñas. A Pau la acompañaron en tan emotivo momento dos de sus hijos, Quim y Jordi.

Este año, además de a Pau, se ha premiado la lucha de las mujeres iraníes por su libertad; a la política y activista mexicana Alessandra Rojo; a la empresa española Ausonia; al ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional; la revista Yo Dona; a la doctora en Biomedicina Isabel Calvo, primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, y a la doctora en Biofísica Eva Nogales.

Alba Pau, con sus hijos Quim y Jordi tras recibir el premio / A. P.

En su intervención, la presidenta regional pidió que se deje a cada persona celebrar este día «como considere» y ha subrayado que Madrid está hecho cada día de «hombres y mujeres que defienden una vida en igualdad, ante la ley y las oportunidades». En concreto, se ha referido a la lucha de las mujeres iraníes ante lo que pidió acabar con «discursos cobardes y bienquedas» mientras «se mira para otro lado» en Irán donde mujeres y niños están siendo «torturados».

Mujeres iraníes

Ayuso se ha mostrado «orgullosa» de recibir a mujeres iraníes que son «fiel testigo» de lo que está sucediendo en su país y en otros del mundo donde Occidente a veces «no ha mirado por no querer ver, no querer saber y desconocer», algo que considera que «no se puede permitir». En representación de las mujeres iraníes ha intervenido la activista Arezoo Mojaverian, quien ha pedido pensar en las mujeres que hoy viven en el país y que han tenido «el coraje de enfrentarse a un estado criminal, cruel y opresor, sabiendo que el precio puede ser su libertad». En concreto, ha recordado a las mujeres que se quitaron el velo en público como una declaración «de resistencia, de dignidad, de lucha contra injusticia, aún a riesgo de su propia vida». «Cuando una mujer pierde el miedo, el poder tiembla y todo un pueblo se levanta, porque cuando una mujer se levanta en cualquier lugar del mundo, nos interpela a todos», ha indicado.

Alba Pau, durante su discurso / E. P.

En la XV edición de estos galardones, se ha premiado a la política y activista mexicana Alessandra Rojo de la Vega por su lucha y fiel defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad en México. En concreto, se ha preguntado cuántas mujeres más «tienen que morir para que el mundo decida que ya es suficiente». «A las mujeres que hoy viven con miedo, quiero decirles algo muy claro, no están solas. Yo sí te creo. Tu voz importa y te queremos viva», ha trasladado.

Juan Vidal: "¡Viva la mujer!"

En el caso de la premiada doctora en Biomedicina y primera española en ser campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, Isabel Calvo, cambió su trabajo en un laboratorio con resultados sobresalientes para dedicarse al deporte de combate. Tras ella y justo antes de entregar el galardón a la restauradora ibicenca, se ha reconocido a la empresa Ausonia, marca referente en el cuidado y la higiene íntima femenina y a Alba Pau. También se ha galardonado a la revista Yo Dona, con más de 20 años de historia y a la doctora en Biofísica, Eva Nogales, conocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina.

Todas las premiadas, con Isabel Díaz Ayuso. / E. P.

El hombre premiado en estos reconocimientos, Juan Vidal, con más de seis décadas de ejercicio profesional dedicadas a la salud y el acompañamiento de las mujeres, ha clamado contra la «injusticia biológica» que también sufren las mujeres con la menstruación, algo «molesto e incómodo», y los embarazos. «Biológicamente no sabemos cuál es el origen del hombre y de la mujer, pero la persona, Dios o el Espíritu Santo o quien fuera, digamos, era un poco machista. Así que, ¡viva la mujer!», ha destacado.