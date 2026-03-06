8M en Sant Antoni: Lectura de manifiesto "por una sociedad más igualitaria"

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha conmemorado este viernes el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo, con la lectura de un manifiesto ante la puerta del consistorio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, el acto ha tenido lugar a las 12 horas y ha contado con la participación de representantes municipales, trabajadores de la administración, agentes de la Policía Local y vecinos que se han sumado a la conmemoración de esta jornada.

El concejal de Igualdad, Jorge Nacher, ha sido el encargado de leer el manifiesto. Durante su intervención, ha destacado la importancia de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El texto defiende la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Además, subraya la necesidad de continuar con el trabajo para lograr un mundo libre de discriminación y violencia.