Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vídeo sexualVíctima del violador de IbiaDesabastecimiento en IbizaFallece Maria MaríPlanes fin de semana
instagramlinkedin

8M

8M en Sant Antoni: Lectura de manifiesto "por una sociedad más igualitaria"

Representantes municipales, trabajadores y vecinos se han unido en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un acto público

Lectura manifiesto por el 8M en Sant Antoni.

Lectura manifiesto por el 8M en Sant Antoni. / A.S.A.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha conmemorado este viernes el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo, con la lectura de un manifiesto ante la puerta del consistorio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, el acto ha tenido lugar a las 12 horas y ha contado con la participación de representantes municipales, trabajadores de la administración, agentes de la Policía Local y vecinos que se han sumado a la conmemoración de esta jornada.

El concejal de Igualdad, Jorge Nacher, ha sido el encargado de leer el manifiesto. Durante su intervención, ha destacado la importancia de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Noticias relacionadas y más

El texto defiende la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Además, subraya la necesidad de continuar con el trabajo para lograr un mundo libre de discriminación y violencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
  4. Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
  5. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  6. Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
  7. Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
  8. Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del CEIP Sant Carles en Santa Eulària

Un nuevo edificio y más aulas: así será la ampliación del CEIP Sant Carles en Santa Eulària

El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

El Govern se personará como acusación popular en el caso de la brutal agresión machista en Ibiza

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària en el 8M de Ibiza: "La igualdad de oportunidades constituye un elemento clave para el progreso social"

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

Una novela de terror y misterio ambientada en el Viejo Oeste y gestada en Ibiza

'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

'Emergencias con corazón': 4.000 euros para ayudar a enfermos neurodegenerativos de Ibiza y Formentera

El excomisario de Ibiza José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional

El excomisario de Ibiza José Luis Santafé, nuevo DAO de la Policía Nacional

Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

8M en Sant Antoni: Lectura de manifiesto "por una sociedad más igualitaria"

8M en Sant Antoni: Lectura de manifiesto "por una sociedad más igualitaria"
Tracking Pixel Contents