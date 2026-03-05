Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT denuncia la "precaria situación" de los trabajadores del centro de menores de Ibiza tras la agresión a una monitora

UGT exige al Consell de Ibiza medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales en el centro de menores, incluyendo un incremento de la plantilla y reconocimiento de la peligrosidad

Centro de menores del Padre Morey, en Sa Coma.

Centro de menores del Padre Morey, en Sa Coma. / Vicent Marí

Redacción

UGT ha denunciado la "precaria situación" en la que trabaja la plantilla del centro de menores de Ibiza, situado en Sa Coma y dependiente del Consell Insular, tras el reciente incidente en el que una monitora resultó herida al intervenir durante una pelea en las instalaciones en la que se vieron implicados casi una treintena de menores.

En un comunicado difundido este jueves, la organización sindical sostiene que la lesión de la trabajadora evidencia las dificultades estructurales del servicio y advierte de que la actual situación, "repercute gravemente en el adecuado cumplimiento de las funciones de protección que tiene encomendadas la institución insular". "La crisis migratoria que padecemos en la actualidad supone un reto para nuestra sociedad, que se agrava cuando se trata de proteger a las personas más vulnerables, entre ellos los menores de edad", señala el sindicato.

Y expone que el incremento de llegadas ha provocado una "sobresaturación" en el centro residencial que acoge tanto a menores migrantes no acompañados como a menores de primera acogida derivados por el Servicio de Protección de Menores. En este sentido, asegura que la planta destinada a los menores no acompañados "está totalmente desbordada, con menores hacinados en camaretas soportando condiciones impropias de un centro de protección".

El sindicato también denuncia la falta de personal para atender a los menores. "En muchos casos el número de monitores es insuficiente, lo que obliga a los trabajadores de plantilla a cubrir estos déficits con turnos extra”, explica UGT. A su juicio, esta situación incrementa la carga de trabajo, "vulnera el descanso necesario" y eleva el riesgo en la gestión de conflictos.

Petición al Consell

Desde la organización sindical consideran además que el refuerzo de personal argumentado por el Consell "es del todo insuficiente para atender la conflictividad que generan estos menores", algunos de los cuales presentan perfiles de conducta complejos debido a su situación personal. "Los trabajadores deben soportar situaciones que a menudo ponen en riesgo su integridad física y psicológica", advierten.

UGT también subraya que estas condiciones están provocando inestabilidad en la plantilla. Según el sindicato, muchos empleados optan por abandonar el puesto en busca de empleos con "mejores condiciones de trabajo y menor riesgo para su salud", lo que dificulta mantener una plantilla estable. Ante esta situación, exige al Consell una mejora inmediata de las condiciones laborales del personal del centro. "Demandamos un incremento de la plantilla que cubra las necesidades reales del servicio", señala la organización, que también reclama reconocer la "peligrosidad y penosidad" del trabajo para atraer a nuevos profesionales.

Asimismo, UGT pide medidas extraordinarias para afrontar el aumento de menores migrantes. "Ante situaciones extraordinarias, se deben tomar medidas extraordinarias y valientes", anima el sindicato. Por último, reclama "actuaciones efectivas e inmediatas, no solo promesas", para reducir "la situación de riesgo y vulnerabilidad" que, a su juicio, sufren los trabajadores del centro de menores.

