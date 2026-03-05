Los turoperadores señalan que Ibiza y Formentera "se beneficiarán" si se alargan los bombardeos

La guerra en Oriente Medio ya provoca «volatilidad» en el mercado turístico, han advertido algunos turoperadores en la reunión que, como en cada ITB, celebran las autoridades locales y las federaciones empresariales hoteleras (de la de Mallorca acudieron desde su presidente a la presidenta de las cadenas hoteleras) con los principales TTOO germanos. Y si bien todos estos últimos afirman que aún es pronto para saber si el conflicto causará el colapso del turismo en Oriente Medio y en países como Turquía, Egipto o incluso Túnez, también deslizan que España y, concretamente, estas islas se «beneficiarán» si se alargan los bombardeos, que afectan incluso a zonas turísticas. Lo de beneficiarse significa que llegará «turismo prestado» en busca de «seguridad».

Por si acaso, ya hay hoteleros de Ibiza que el martes, tras conocer que se producían las primeras anulaciones para viajar a Turquía en el mercado que abastece a los operadores online, decidieron ser precavidos: «He ordenado que se protejan los cupos firmados», explica uno de ellos a este diario. Quiere así «proteger» a sus clientes de siempre, los que viajan a Ibiza cueste lo que cueste, del llamado «turismo prestado», el que podría venir de rebote (y desviado por los TTOO) si la guerra se alarga. Dicen que es pan para hoy, hambre para mañana: turistas que eligieron Anatolia por sus bajos precios, «desplazarían» a los viajeros que escogieron Ibiza pese a sus elevadas tarifas. Y eso no interesa en el sector: «Generaría una hipoteca reputacional», alertan.

«DRV nos ha contado que hay una situación volátil y compleja derivada de la guerra y que lo importante es la seguridad de sus clientes. Comentan que hay que estar a la expectativa», explica el presidente del Consell, Vicent Marí, tras el encuentro con ese turoperador: «También notan que muchos turistas están a la espera, a ver qué va a pasar, para decidirse a comprar». Otros, como George Wellbers, director general de Alltours, afirman que el conflicto «no ha afectado a ningún destino español», mientras Carlos Fuster, director de contratación de Schauinsland Reisen, cree que «lo lógico es que el mercado se retraiga en los primeros días, en las primeras dos semanas, hasta ver por cómo evoluciona la guerra». Eso sí, cree que España, incluso Grecia, «podrán beneficiarse de un aumento de viajeros, porque los clientes querrán ir a esos destinos seguros».

¿Y al margen de la guerra, cuáles son sus expectativas en Ibiza para esta temporada? Hay de todo. Wellbers (Alltours) lo pinta muy bien para Mallorca: «Estamos encantados de crecer en Mallorca». ¿Y Ibiza? «El año pasado, crecimos allí más de un 10% y confiamos en que seguiremos creciendo el próximo verano entre un 5% y un 10%». No se queja mucho de los precios, pero avisa: «Debemos evitar que las vacaciones se vuelvan demasiado caras».

Los representantes de DRV aseguran que mantendrán las cifras de 2025. En cuanto al turismo familiar, aseguran que hay «una tendencia clara hacia el todo incluido en todos los destinos menos en Balears»: «Dicen que ya no funciona aquí, que los alemanes quieren conocer nuestra gastronomía y cómo vivimos». Una pregunta relacionada con la guerra quedó flotando en ese encuentro: qué pasará con el turismo de cruceros, que está experimentando un boom y para el cual han quedado acotados buena parte de los mares.

Y luego hay TTOO que calculan que volverán a tener números rojos en Ibiza, como Dertour: «En Ibiza, la situación es un poco más complicada que en Mallorca porque hay un gran aumento de precios. Mallorca está un poco mejor, al estar al mismo nivel que el año pasado. Pero estamos viendo una caída en el número de reservas con Ibiza», según uno de sus representantes. ¿La isla les resulta cara? «Eso nos preocupa. Está mejorando mucho la calidad, pero también suben sus precios a un nivel que nos preocupa un poco».

Por su parte, el director de contratación de Schauinsland Reisen advierte de que, de momento, sus «cifras de ventas están algo por debajo de las del año pasado». «Confiamos -añade- en que con la ayuda de los partners hoteleros podamos intentar llegar a las cifras del año pasado, en el que ya tuvimos una pequeña bajada sobre el año anterior, alrededor de un 4%. Ahora estamos un poco por la parte de abajo de los dos dígitos», es decir, la bajada oscila entre el 10 y el 15%.

Cree Carlos Fuster que ese descenso y el de la estancia media no sólo se debe a los precios: «Sobre todo, lo que se tiene es la sensación de que la calidad ya no está al nivel que debería estar. La calidad es muy buena, pero también tiene que acompañar toda la infraestructura que hay alrededor. Por ejemplo, el tema del personal en los hoteles, y lo sabemos por otros destinos, no es fácil, de manera que se resiente un poco en el servicio». Y también afecta en el descontento de sus clientes el estado «de las infraestructuras. Las carreteras están llenas, hay saturación, hay mucho ruido en algunas zonas... Se tiene la sensación de que se ha llegado al límite de precio y de la calidad». Y lanza una advertencia que suena a amenaza: «Hay otros destinos que están intentando copiar el modelo de Ibiza y que lo están haciendo bastante bien. Van ganando adeptos».

Formentera no es AliExpress

Sobre esa bajada de reservas a la que alude Fuster, el presidente del Consell tiene una teoría: «Yo creo que se debe a que hay una crisis de la turoperación, que no nos interesa porque vuelan desde principio hasta el final de la temporada. No cuadran sus cifras con las de asientos en aviones que hay programados». Vicent Marí recordó en la reunión a Fuster que el 62% de los alemanes permanecen más de siete días en la isla y que en 2025 llegaron prácticamente los mismos en 2024: «Quizás se está sustituyendo el viajar a través de TTOO por viajar en compañías low cost, de manera que cada uno se hace ya su propio paquete turístico».

Respecto a los precios, el conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans, defiende los de su isla: «Si nos comparan con el Aliexpress del turismo [en referencia a Turquía o Egipto], somos más caros. Pero nosotros somos un turismo de calidad, no somos un turismo baratero».

El ‘ball pagès’ también interesa a los alemanes

El Consell de Ibiza celebró un desayuno informativo con 14 periodistas alemanes en el Bravo Café de Berlín. Se les explicó las medidas contra el intrusismo y las mejoras en el transporte público, si bien hubo un redactor que, para sorpresa de todos, se interesó por el ball pagès.