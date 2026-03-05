Tradiciones de Ibiza en la IX Jornada Pagesa del colegio Can Coix

La escuela de Can Coix se llenará de tradiciones, juegos y sabores el próximo 14 de marzo. En colaboracion con las familias, el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Fundación Abel Matutes celebran la IX Jornada Pagesa del centro e invitan a toda la comunidad a participar en este evento que comenzará a las 11.30 horas y s eprolongará hasta las 16 horas de la tarde. El precio de la entrada será de 1€ a beneficio del centro y del viaje de fin de curso de los alumnos más mayores.

Los asistentes podrán disfrutar de talleres, rifas y juegos tradicionales, como el tiro con arco, juegos populares, pintacaras, ruleta de la suerte y actividades con castillos hinchables para los más pequeños.

Gastronomía tradicional

Para homenajear la gastronomía ibicenca el centro ofrecerá frita de cerdo, sobrasada torrada, buñuelos y pan con sobrasada o queso, con precios para todos los bolsillos. Las personas que vayan con el traje tradicional tendrán premios especiales.

La organización espera que sea mucho más que una fiesta escolar, con la próxima llegada de la primavera y el buen tiempo se prevé una convivencia genuina y familiar para rememorar parte de la historia, con actuaciones, como la batucada del alumnado de sexto, la actuación de Aiyé Percussió, la animación musical de Miquel Moyá y el tipico ball pagès con musica en vivo.

Los fondos recaudados también estarán destinados para la creación y mejora de un espacio para la lectura en el centro, con el objetivo de generar un entorno favorable para el aprendizaje y promover el hábito lector en los niños.