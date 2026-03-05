Teatro
La venta de la vivienda a extranjeros protagoniza la nueva obra de teatro que estrena el Institut d'Estudis Eivissencs
El próximo jueves 12 de marzo a las 20.30 horas en Can Ventosa el grupo de teatro del Instituto pondrá en escena la novela de 'El temps habitat' de Maite Salord
Redacción
El próximo jueves 12 de marzo a las 20.30 horas en Can Ventosa el grupo de teatro del Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) pondrá en escena 'S'escola un lloc' de Bernat Joan, dirigida por Àngels Martínez, basada en la novela de 'El temps habitat' de Maite Salord. La obra se estrena dentro del ciclo 'Eivissa a escena', promovido por el Ayuntamiento de Ibiza, y participan en ella 13 actores y actrices, que según el IEE "algunos de ellos desdoblándose para representar a los personajes en el tiempo actual y el pasado". Afirman que se prevé que esté presente Maite Salord misma durante el estreno de la obra de teatro.
Cómo es la obra
'S'escola un lloc' se basa, según el Instituto, en "las sensaciones de Àngela, una mujer que ha decidido, empujada por su hermana, a vender la casa y finca familiares con tal de conseguir dinero para un nuevo negocio". La obra plantea "una situación que se da con relativa frecuencia en nuestras islas: la de los habitantes que venden casas y fincas a extranjeros con alto poder adquisitivo con tal de conseguir dinero rápido y fácil, con finalidades muy diversas".
A lo largo de la pieza de teatro, se desgranan escenas de la vida de Àngela en 'son Magraner', la casa que vende. "Desde la infancia feliz de las vacaciones en el campo, pasando por una juventud con algún hecho trágico que la marca profundamente, hasta la actualidad", expresa el IEE. "De alguna manera se va viendo a través de este hecho puntual, la historia de nuestras islas a lo largo de las últimas décadas", añaden: "Se puede abrir un debate sobre la situación en la que nos encontramos actualmente en las Islas Baleares, por qué motivos estamos donde estamos y hacia donde queremos ir, si es que estamos en la fase de construir algún proyecto colectivo que nos permita crear un plan propio de cara al futuro", finaliza el IEE.
