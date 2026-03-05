Atención conductores: calles cortadas este domingo por la Cursa de la Dona

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de varias restricciones de tráfico con motivo de la celebración de la XIV Cursa de la Dona y la IX Caminada per la Dona, que tendrán lugar este domingo.

Según ha comunicado el Consistorio, entre las 11.30 y las 12.30 horas quedará prohibida la circulación de vehículos en diversas calles del municipio. En concreto, los cortes afectarán a la calle Alzines, la calle Blas Infante y la calle Federico García Lorca, en el tramo comprendido entre Pablo Picasso y Blas Infante.

Asimismo, se cerrará al tráfico la avenida Pere Matutes Noguera, en sentido hacia el centro de Vila, en el tramo entre la calle Alzines y Quartó de Balansat, además de la calle Carles Roman Ferrer durante el mismo horario.

El Ayuntamiento también ha señalado que se producirán restricciones puntuales al tráfico entre las 11.30 y las 13.00 horas en la calle Ramón Muntaner y Joan Xicó, mientras que en la avenida Sant Jordi, a la altura del cruce con la calle Alzines, habrá limitaciones de circulación entre las 11.30 y las 12.30 horas.

Además, los autobuses de línea que circulan por el itinerario de la prueba deportiva verán afectadas algunas de sus paradas durante el desarrollo del evento.

La carrera y caminata se celebran con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita deportiva y reivindicativa que cada año reúne a numerosos participantes en las calles de Ibiza.