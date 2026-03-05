El exjefe de Salvamento Marítimo Miguel Félix Chicón presenta en Ibiza 'Navegar es necesario', un libro para leer el mar con otros ojos

El salón social del Club Nàutic Sant Antoni se convertirá este viernes 6 de marzo, a las 20 horas, en un puerto de palabras. El ciclo ‘Xerrades Essencials’ acoge la presentación en Ibiza de ‘Navegar es necesario’, el libro de Miguel Félix Chicón, una figura clave en la historia reciente del rescate marítimo en Baleares: fue jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Palma durante 26 años (1996-2022). La sesión estará presentada por el periodista Xescu Prats y contará también con la participación de Elena Pipó, editora del libro y directora de Mallorca Press, la empresa que publica Gaceta Náutica.

El origen del volumen tiene algo de cuaderno de bitácora contemporáneo. Durante años, Chicón fue publicando en la contraportada de Gaceta Náutica una serie de artículos dedicados a la historia de la navegación, curiosidades marineras y el origen de términos que aún hoy viajan de boca en boca en los muelles. De ese corpus se ha seleccionado medio centenar de textos, revisados y actualizados, que ahora conforman un libro pensado tanto para aficionados como para quienes simplemente sienten una atracción íntima por el mar.

La trayectoria del autor también parece escrita con sal. Hijo de pescador, Chicón nació en Tánger en 1960 y se instaló de joven en Mallorca. Evoca que las travesías infantiles por el Estrecho para visitar a su familia en Algeciras le dejaron un poso decisivo. Años después estudió para capitán de la marina mercante en Palma y Barcelona. Entre 1978 y 1994 navegó como oficial en buques petroleros, frigoríficos y también como alférez de fragata en la Armada. Más tarde capitaneó barcos de pasaje —ferris y embarcaciones de alta velocidad— y residió durante años en Ibiza, un periodo del que, según quienes le conocen, guarda una sorprendente colección de anécdotas. En 1996 dio el salto a Salvamento Marítimo, desde donde participó en las principales operaciones de rescate del archipiélago, incluidas las de Ibiza y Formentera.

Historia y anécdotas

‘Navegar es necesario’ combina episodios históricos —como la exploración del Pacífico y otras rutas por parte de navegantes españoles como Magallanes o Elcano— con escenas sobre la vida a bordo, los retos de los galeones y un buen puñado de curiosidades: desde la etimología de los vientos hasta el origen de una parte de la terminología náutica que seguimos usando casi sin pensar. Todo ello, además, con un estilo directo y atractivo, poco habitual en una literatura a veces encallada en lo excesivamente técnico. Chicón defiende un enfoque divulgativo para contar “la historia menos conocida de la mar” y, sobre todo, para subrayar algo que atraviesa cada travesía: el factor humano.

Durante el encuentro en Es Nàutic, el autor adelantará las claves del libro y repasará algunos momentos significativos de su doble vida profesional: la de capitán y la de responsable de coordinación de rescates en las Pitiüses. Al finalizar la charla, firmará ejemplares. El ciclo ‘Xerrades Essencials’, abierto al público, da voz en el Club Nàutic a mujeres y hombres con una mirada singular sobre la evolución de Ibiza y del conjunto de Baleares; esta vez, esa mirada llega desde el mar… y desde quienes lo han cuidado cuando se pone difícil.