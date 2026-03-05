Todos los requisitos para participar en la Ibiza Medieval 2026: Cómo solicitar los puestos y normas de vestuario y decoración

El Ayuntamiento de Ibiza ha publicado las bases para solicitar una de las paradas de venta en la próxima edición de la Fira Eivissa Medieval de 2026, uno de los eventos culturales y turísticos más destacados de la ciudad. La feria vuelve este 2026 los días 7, 8, 9 y 10 de mayo y ocupará el paseo Vara de Rey, todo Dalt Vila y la calle Antoni Palau (de las Farmacias) y adyacentes, según informa el Ayuntamiento.

La convocatoria permitirá conceder hasta 60 paradas y está dirigida a personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad comercial, artesanal o alimentaria relacionada con la temática medieval de la feria.

Quién puede solicitar una parada

Según las bases municipales, pueden presentarse:

Personas artesanas acreditadas , con productos acordes a la temática medieval.

, con productos acordes a la temática medieval. Vendedores no artesanos cuyos artículos estén relacionados con la ambientación medieval o renacentista.

cuyos artículos estén relacionados con la ambientación medieval o renacentista. Productores o comerciantes de alimentos, especialmente productos tradicionales o inspirados en la gastronomía mediterránea de la Edad Media.

Se valorará especialmente que los artesanos fabriquen sus propios productos y realicen demostraciones o talleres de elaboración durante la feria.

Requisito de residencia

Personas físicas estén empadronadas en algún municipio de Ibiza o Formentera desde al menos un año antes del cierre del plazo de solicitudes .

estén empadronadas en algún municipio de desde al menos . Personas jurídicas tengan su domicilio social o centro de actividad en estas islas con la misma antigüedad.

No obstante, si tras evaluar todas las solicitudes locales no se cubren las 60 paradas, el Ayuntamiento podrá admitir solicitudes de personas de fuera de las Pitiusas.

Cómo se elegirán las paradas

El permiso de venta dependerá del visto bueno previo del Ayuntamiento, que evaluará:

Originalidad, variedad y calidad de los productos.

Adecuación a la temática medieval o renacentista.

Decoración y ambientación del puesto.

El orden de preferencia será:

Artesanos y maestros artesanos acreditados. Vendedores no artesanos con productos adecuados. Productores de alimentos, especialmente tradicionales de las Pitiusas o del Mediterráneo medieval.

Además, cada solicitante solo podrá tener una parada para garantizar mayor variedad.

Comisión que evaluará las solicitudes

Las solicitudes serán analizadas por una comisión formada por:

Francisco José Torres Haro , concejal de Fiestas (presidente).

, concejal de Fiestas (presidente). Maria Isabel Ramon Riera .

. Maria Luz Ruiz Rodríguez.

Se publicará primero una lista provisional en la web municipal, con 5 días para presentar alegaciones o completar documentación. Posteriormente se difundirá la lista definitiva con las paradas adjudicadas y su ubicación.

Normas de vestuario y decoración

Para mantener la ambientación histórica de la feria:

Los vendedores deberán vestir ropa medieval o renacentista .

. No podrán mostrarse al público móviles, relojes, gafas de sol, datáfonos o calculadoras .

. Los puestos deberán estar decorados con materiales acordes a la época (telas, sacos, pieles) y ocultar elementos modernos.

(telas, sacos, pieles) y ocultar elementos modernos. No se permiten envases de plástico ni aluminio, ni bolsas de plástico o logotipos visibles.

La autorización será temporal, personal e intransferible, válida únicamente para la edición de 2026 de la feria y no generará derechos para futuras convocatorias.