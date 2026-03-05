Premios a la gastronomía de Ibiza: del chiringuito "reinventado" a los sabores tradicionales de las abuelas

Horeca Ibiza vive este jueves una jornada de fiesta con la entrega de sus reconocimientos y homenajes a profesionales del sector de la restauración y hostelería por su trayectoria. "Estos homenajes pensamos que es mejor hacerlos en vida", explica Koldo Royo, presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (Ascaib), en la presentación de la entrega de premios. "En el día a día a veces olvidamos su labor, por lo que hoy queremos reconocer su esfuerzo", añade.

El primero en recibir el homenaje es el chef Rafa Zafra, cocinero y propietario de los restaurantes Estimar en Madrid y Barcelona y Can Jondal, en Ibiza. "Cuando abrí Can Jondal lo que quería era cumplir el sueño de poder comer bien, pero con los pies en la arena", explica Zafra al recoger el premio. Precisamente, esta "reinvención del chiringuito" es uno de los aspectos que José Luis Córcoles, director de Horeca Baleares, destaca al entregar este reconocimiento. "Ha conseguido que el chiringuito sea algo más", afirma Córcoles. Zafra se muestra ilusionado con el homenaje y declara que Ibiza es uno de sus referentes. "Ferran Adrià me enseñó a ir más allá en la cocina, mi madre me enseñó a amarla e Ibiza me ha hecho sentirla", afirma.

El premio en la categoría de Formación y desarrollo recae en la Escuela de Hostelería de Ibiza. "Realizan un enorme esfuerzo por transmitir a los alumnos todo su conocimiento", destaca Córcoles. Su directora, Pepa Costa, es la encargada de subir al escenario a recoger el premio, ante los aplausos de alumnos y profesores de la escuela presentes en la feria. El propio Zafra, quien permanece en el escenario para entregar los premios, reconoce la labor de la EHIB en Ibiza. "He estado en muchas escuelas de hostelería tanto como alumno como de profesor, y la formación e instalaciones que tenéis en Ibiza son de primer nivel", destaca el chef.

Familia Marí Mayans, con los hermanos Carlos y Bartolo Marí Mayans como "ojos y caras visibles" de la empresa, son los premiados en la categoría de Producto emblemático. "Este premio no lo ganamos solo nosotros, que somos los rostros visibles, sino toda la gente que trabaja con nosotros y todas las generaciones anteriores", afirma Bartolo Marí Mayans. "Desde 1880, somos ya la quinta generación que seguimos con el negocio y esperamos sean muchos más", añade Carlos Marí Mayans.

Otra familia Marí, en este caso propietaria del Hotel Torre del Mar, recibe el reconocimiento al Compromiso Hotelero. "Ibiza no sería lo mismo sin el hotel Torre del Mar en Platja d'en Bossa", destaca Córcoles. El momento más emotivo de la entrega de premios se produce con el reconocimiento a la Cocina Popular al restaurante Es Rebost de Can Prats, con Cati Marí al frente. Su madre, Lina, quien durante años estuvo al mando de los fogones, se encuentra en primera fila entre el público y cuenta Cati Marí que fue ella quien le enseñó gran parte del recetario tradicional ibicenco. Córcoles, Royo y Zafra animan a la mujer a subir al escenario a recoger el galardón junto a su hija. "Este premio también es tuyo", anima Royo. La mujer, poco a poco, trata de incorporarse y subir al escenario, aunque finalmente los anfitriones bajan del escenario para entregar el premio a ambas.

También visiblemente emocionada sube al escenario Clara Rodríguez junto a su pareja José Hidalgo, las caras detrás de la cuenta de Instagram GorTeam, para recoger el premio de Comunicación. "Estoy muy nerviosa y eso que estoy acostumbrada a las cámaras", confiesa Rodríguez, quien se muestra muy ilusionada por el reconocimiento.

"Se nota que sufrís mucho los autónomos y las pequeñas empresas, por eso este premio tiene un pequeño percance. Aunque se solventará", bromea Córcoles al entregar el reconocimiento de Compromiso con la Restauración a la sección de la Pimeef que se centra en este sector. Un premio que durante el traslado al recinto se cayó y rompió el cartel de la base, por lo que lo pegaron con celo. La familia Tur, de Cafés Ibiza, es la última en subir al escenario para recibir el premio de Desarrollo y Distribución. "Estamos flipando", explica ilusionada Rosario Tur Planells con el premio en la mano.