El PP de Ibiza fija su próximo congreso para el 18 de abril

El encuentro decidirá la presidencia popular y se organiza bajo el lema ‘Sa Força d’Eivissa’

José Vicente Marí Bosó, Javier Marí, Marilina Ribas y Vicent Roig en una imágen de archivo | PP

Redacción Ibiza

Ibiza

La junta directiva del Partido Popular de Ibiza ha aprobado la convocatoria del V Congreso ordinario insular que se celebrará, con carácter asambleario, el próximo sábado 18 de abril. Además de la elección de la presidencia, durante la jornada se debatirán y votarán tres ponencias: de estatutos, social y política.

La presidenta del comité organizador, Marilina Ribas, explicó ayer que, bajo el lema de ‘Sa Força d'Eivissa’, el Partido Popular afronta esta cita «tras la consolidación de un proyecto de mayorías que, desde la centralidad política, gobierna las instituciones de Ibiza con un respaldo muy mayoritario».

«Somos el partido de la gran mayoría de los ibicencos, el que quieren que gestione sus asuntos y en el que confían cuando se trata de progresar y alcanzar mayores cotas de bienestar», asegura.

TEMAS

