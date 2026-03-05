Política
El PP de Ibiza fija su próximo congreso para el 18 de abril
El encuentro decidirá la presidencia popular y se organiza bajo el lema ‘Sa Força d’Eivissa’
La junta directiva del Partido Popular de Ibiza ha aprobado la convocatoria del V Congreso ordinario insular que se celebrará, con carácter asambleario, el próximo sábado 18 de abril. Además de la elección de la presidencia, durante la jornada se debatirán y votarán tres ponencias: de estatutos, social y política.
La presidenta del comité organizador, Marilina Ribas, explicó ayer que, bajo el lema de ‘Sa Força d'Eivissa’, el Partido Popular afronta esta cita «tras la consolidación de un proyecto de mayorías que, desde la centralidad política, gobierna las instituciones de Ibiza con un respaldo muy mayoritario».
«Somos el partido de la gran mayoría de los ibicencos, el que quieren que gestione sus asuntos y en el que confían cuando se trata de progresar y alcanzar mayores cotas de bienestar», asegura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza