Pantallas, violencia y dependencia emocional: Ibiza acoge unas jornadas sobre salud mental

El Colegio Oficial de Psicología de les Illes Balears (Copib) celebrará los días 6 y 7 de marzo en el auditorio del Centro Cultural de Jesús (Ibiza) las II Jornadas de Psicología de les Illes Balears, un encuentro que reunirá a especialistas de ámbito nacional y autonómico para analizar los retos de la atención psicológica a personas expuestas a factores de riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar un problema de salud mental.

Bajo el lema 'Poniendo el foco en el bienestar psicológico de las personas en situación de vulnerabilidad', la cita, gratuita y abierta tanto a profesionales como al público general, abordará cuestiones de especial relevancia social, como la dependencia emocional y la construcción de relaciones sanas, el impacto del uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, la intervención psicológica en contextos de violencia, prostitución y trata de personas, así como la atención en el ámbito de la diversidad funcional.

El programa combinará conferencias magistrales y paneles de experiencias, con el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio profesional en torno a la salud mental y la intervención psicológica en escenarios de alta complejidad social.

Entre los ponentes invitados figuran Arun Mansukhani, psicólogo clínico y sexólogo, referente en psicología interpersonal; Anna Romeu, experta en educación emocional, adolescencia y trauma, y Silvestre del Río, policía tutor de Marratxí y especialista en prevención y protección de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos digitales.

Junto a ellos, participarán profesionales de la psicología de Ibiza, Formentera y del conjunto de Baleares, que aportarán su experiencia en ámbitos como la intervención con personas adultas con autismo, el acompañamiento a familias, la atención a víctimas de delitos de odio y la prevención del uso problemático de las nuevas tecnologías.

Desde el Copib subrayan la necesidad de poner el foco en la atención psicológica a colectivos vulnerables, ya que, sin un apoyo psicosocial adecuado, “la recuperación integral de quienes han vivido experiencias traumáticas, violentas o de discriminación queda incompleta”. En este sentido, la entidad defiende el papel de la psicología no solo para aliviar el sufrimiento, sino también para fortalecer la resiliencia y favorecer la inclusión social, y reivindica el bienestar emocional como un derecho que debe situarse en el centro de las políticas públicas y de la acción comunitaria.

Programa por días

Tras la inauguración oficial, el viernes 6 por la tarde se abrirá el encuentro con la conferencia de Arun Mansukhani: 'Dependencia emocional, relaciones sanas y comunicación no violenta en la pareja'. A continuación se celebrarán dos paneles centrados en el impacto de las pantallas en la infancia y la adolescencia, y en la atención psicológica en el ámbito de la diversidad funcional, con participación de profesionales especializados en autismo, salud mental y discapacidad visual.

El sábado 7, las jornadas se centrarán en la intervención psicológica en contextos de violencia, prostitución y trata, además de la atención a víctimas de delitos de odio. Ese mismo día, Silvestre del Río ofrecerá una conferencia sobre el uso de redes sociales en la infancia y la adolescencia, y Anna Romeu clausurará el encuentro con una ponencia dedicada al acompañamiento emocional a adolescentes y familias.

En el marco de la cita, el Copib entregará el II Premio de Implementación y Divulgación de Prácticas Profesionales Innovadoras en Psicología en el ámbito de Baleares.

La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través de la página web del Copib. Las plazas están limitadas al aforo del auditorio.