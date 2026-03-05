Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los actos reivindicativos, culturales y de ocio organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, en todos los municipios pitiusos, destacan en la agenda de este fin de semana. Hay conferencias, exposiciones, cine, teatro… y, por supuesto, las marchas del 8M en Eivissa y Formentera.

Además, aún quedan algunas actividades del Dia de les Illes Balears en los próximos días.

De lo demás destaca la gastronomía, con la Fira des Gerret el sábado en Santa Eulària, que volverá a llenar el pueblo de buenas viandas y buen ambiente. Y siguen en marcha el Pintxa Sant Antoni y el Patrimoni Gastronòmic de Vila.

Y relacionado con lo anterior, la feria Horeca de hostelería y restauración en el recinto ferial.

En lo puramente cultural se puede destacar el cine, con los ciclos ‘Anem al cine’, el ‘Cinefòrum’ de la UIB o los ‘Divendres de cine’ de la UIB; la música, con Un parell de tres el viernes en Sant Joan, el trompetista Rubén Simeó el sábado en Santa Eulària, el encuentro coral entre Ibiza y Pamplona el sábado en la iglesia de Santo Domingo, The Moonshine Band el sábado en Can Jordi o el ‘Black Nights’ para cerrar el finde el domingo en el Pereyra; el teatro, con ‘Los Clavero’ el viernes en el Auditori Caló de s’Oli y ‘Aluzina’ el sábado en Formentera; la literatura, con el recital ‘Hortipoètiques’ del viernes y las presentaciones de los libros ‘Navegar es necesario’ y ‘La bella Formentera’ el mismo día. Y un musical como novedad. El espectáculo ‘Rêve Cabaret’, con la conocida Marlene Morreau, el domingo en el Teatro Pereyra.

Y además, la Semana Santa da su primer paso con el pregón inaugural, el viernes en la iglesia de Santa Cruz, una nueva conferencia del ciclo sobre vivienda del Colegio de Arquitectos este viernes en el Palacio de Congresos, las Jornades de Cultura Popular, excursiones, actividades infantiles, exposiciones…

Actos por el 8M en todos los municipios / Toni Escobar

JUEVES 5 DE MARZO

Dia de les Illes Balears

Eivissa

11.30 a 12.30 horas: Obra de teatro 'Planeta violeta', por la compañía El Terral. Casal de Igualdad. (Actividad dirigida a centros educativos). 8m vila

Obra de teatro 'Planeta violeta', por la compañía El Terral. Casal de Igualdad. (Actividad dirigida a centros educativos). 8m vila 18.30 a 19.30 horas: Obra de teatro 'Preparadas, listas... ¡YA!', por la compañía El Terral. Auditorio Can Ventosa. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Sant Josep

20 horas: VIII Muestra de Cortometrajes de las Illes Balears. Centro Cultural Can Jeroni

Formentera

17.30 horas: Cuentacuentos ’El Regne de l’Alegria’, a cargo de Susana Paz, de Sonrisas Mágicas, en el Punt de Lectura de Sant Ferran.

Cuentacuentos ’El Regne de l’Alegria’, a cargo de Susana Paz, de Sonrisas Mágicas, en el Punt de Lectura de Sant Ferran. 18.30 horas: Charla ‘La revolución amorosa: otras formas de quererse son posibles’, a cargo de Coral Herrera Gómez. Sala de plenos.

8M

Santa Eulària

11 horas: Monólogo ‘Sexting, ghosting y otras enfermedades de transmisión sexual’, a cargo de Silvia Pérez, educadora social y sexóloga. Para alumnos de 3º de ESO. Teatro Espanya.

Gastronomía

XVII Pintxa Sant Antoni. Concurso de pinchos en 23 bares y restaurantes de Sant Antoni. Pinchos a 3,5 € con bebida y ‘caprintxos’ desde 5 €. Todos los jueves hasta el 2 de abril.

Cine

‘La receta perfecta’. De Louise Courvoisier (Francia, 2024). Ciclo Anem al Cine. Versión original con subtítulos en castellano. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Folclore

XXV Jornades de Cultura Popular: ‘Favors, reminyoles i treballades. Les feines col·lectives a la pagesia’, Vicent Marí Serra Palermet. 20 hores, Sa Nostra Sala (c. d’Aragó, 17, Eivissa).

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Monólogos de Marta sis, la punki de la comedia. La Kokotxa Ibiza a las 22 horas.

Infantil

Cuentacuentos. ‘El Regne de l’Alegria’. A cargo de Susana Paz de Sonrisas mágicas. A partir de 4 años. 17.30 horas en el Punt de Lectura de Sant Ferran. Formentera. Entrada libre.

Feria

Horeca Ibiza 2026. Feria de hostelería y restauración de Baleares. De 10 a 19 horas en el Recinto Ferial de Ibiza.

Música

The 3 Wise Monkeys. Rock. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Azahar López. Concierto de versiones con voz y guitarra. 20 horas en Cas Costas.

Imagen promocional de la obra 'Los Clavero' / Artes Pavón

VIERNES 6 DE MARZO

8M

Sant Antoni

12 horas: Lectura del manifiesto institucional. Frente al Ayuntamiento.

Lectura del manifiesto institucional. Frente al Ayuntamiento. 17 horas: ‘Coneixent, reflexionant i avançant en igualtat’ (kahoot interactivo, 12-16 años). Espai Jove.

‘Coneixent, reflexionant i avançant en igualtat’ (kahoot interactivo, 12-16 años). Espai Jove. 18 horas: Inauguración de la exposición ‘El amor, las mujeres y la vida’, Irena Alba y Cris AC. Espai Cultural de Can Portmany (Sant Rafel). Visitas hasta el 21 de marzo, jueves, viernes y sábados, de 17.30 a 20 horas.

Sant Josep

19 horas: ‘Hortipoètiques’. Recital de poesía, música y pintura en el colegio Sant Jordi.

Santa Eulària

12 horas: Lectura del manifiesto en la plaza de España.

Formentera

9 horas: Jornada profesional ‘Dona, activitat física i esport’, a cargo del IBDona. Presencial en Palma y telemático.

Dia de les Illes Balears

Formentera

19.30 horas: Presentación del libro ‘La bella Formentera’, a cargo de Hugo Capellà i Miternique, en la biblioteca Marià Villangómez.

Fiestas de Santa Eulària

18 horas: Entrega de premios del VIII Concurso Puig de Missa de Pintura Rápida y del VII Concurso de Fotografía (Fiestas de Santa Eulària). Sala de exposiciones Sant Jaume 72.

Teatro

‘Los Clavero’. A cargo de Companyia Artes Pavón. Auditori Caló de s’Oli, 20 horas. En castellano. Recomendada para mayores de 14 años. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Temporada de Teatro Amateur del Consell de Ibiza.

Música

Ciclo Dies Musicals: Un parell de tres. Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 19 horas. Precios: 2 euros hasta dos horas antes del concierto en ticketib.com. 3.50 euros en taquilla.

III Festival de la Canción. Organiza Karaoke Ibiza. 20.30 horas en Rosana’s.

Cine

‘On the waterfront (La ley del silencio)'. De Elia Kazan (EEUU, 1954). Invitada Micaela Montaner. Cinefòrum de la UIB. Auditorio del Conservatorio de Eivissa a las 18.15 horas.

‘Anora’. De Sean Baker (EEUU, 2024). Ciclo ‘Divendres de Cine’ de Sant Josep. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

Conferencia

‘Islas como laboratorios de antropoceno’, a cargo de Jin Taira, profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Las Palmas. Ciclo del Colegio de Arquitectos sobre vivienda. 18 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

Poesía

‘Hortipoètiques’. Recital de poesía, música y pintura. Con Jéssica Ferrer, Belén Liñán, Teresa Navarro, Júlia Roig y Eva Tur. El arte de Romanie y Valeria Fieschi y la música de Lucía Herranz y María José Perete. 19 horas en el Colegio Sant Jordi.

Libros

‘Navegar es necesario’. Presentación del libro de Miguel Félix Chicón, ex jefe de Salvamento Marítimo de Balears. A cargo del autor y el periodista Xescu Prats. 20 horas en el Club Nàutic Sant Antoni.

‘La bella Formentera’. Presentación del libro de Hugo Capellà i Miternique. 19.30 horas en la Biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

Feria

Horeca Ibiza 2026. Feria de hostelería y restauración de Baleares. De 10 a 17 horas en el Recinto Ferial de Ibiza.

Semana Santa

Pregón de Semana Santa. A cargo del arzobispo–obispo emérito de Urgell y excopríncipe de Andorra, Mons. Joan-Enric Vives. 20 horas en la iglesia de Santa Cruz de Vila.

Baile

Baile social de swing. Organiza Iboswing. Entrada libre. De 19 a 21 horas en la sala Jazztabé de Vila.

El trompetista internacional Rubén Simeó actúa en Santa Eulària / Ajuntament de Santa Eulària

SÁBADO 7 DE MARZO

8M

Eivissa

19.30 a 21 horas: Conferencia ‘Veus que lideren: Comunicació d’impacte i lideratge femení’, a cargo de Mónica Galán, escritora. 19.30 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Sant Joan

19 horas: Inauguración de la exposición ‘Homenaje a las pintoras naïf Ibiza-años 70’, de Amparo López, en la casa parroquial.

Formentera

16 horas: Encuentro de mujeres ‘Preparando el 8M’, a cargo de FIGA. Espai Cultural de Sant Ferran.

Dia de les Illes Balears

Eivissa

De 11 a 16 horas: Motocrós Illes Balears. Circuito provisional de Santa Eulària des Riu (zona polideportivo).

Motocrós Illes Balears. Circuito provisional de Santa Eulària des Riu (zona polideportivo). 19 horas: 'Illes per la cançó', muestra de glosadores y cantadores de las Illes Balears. Es Caló de s’Oli.

Fiestas de Santa Eulària

10 horas: Masterclass de trompeta (Rubén Simeó). Escuela Municipal de Música.

Masterclass de trompeta (Rubén Simeó). Escuela Municipal de Música. 12 horas: Inauguración de la X Fira des Gerret. Calle Sant Jaume.

Inauguración de la X Fira des Gerret. Calle Sant Jaume. 17 horas: Trofeo Hublot de Natación. Piscina municipal.

Trofeo Hublot de Natación. Piscina municipal. 19 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música con Rubén Simeó. Palacio de Congresos.

Folclore

XXV Jornades de Cultura Popular: ‘Illes per la cançó’. Mostra de glosadors i cantadors de totes les illes. 19 hores, Auditori Caló de s’Oli (c. de Màlaga, Caló de Bou), Sant Josep de sa Talaia.

Patrimonio

Itinerarios patrimoniales: ‘La ciutat cap al mar’. Paseo por el Soto, al pie de la muralla renacentista, y tramo de costa hasta Figueretes, con explicación histórica del entorno. Encuentro: parque de Reina Sofía, 10:30. Final: playa de Figueretes. Duración: aprox. 2 h 30 min. Dificultad: media (calzado de senderismo recomendado). Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es· Tel. 971 392 390.

Gastronomía

Fira des Gerret. 2026. Degustaciones, exposiciones y concursos alrededor de este pescado. Música en vivo y ambiente festivop. Desde las 12 horas en la calle Sant Jaume de Santa Eulària.

Motor

IV Exhibición 4x4. Organizada por Balafiesters y Eivissa Club 4x4. De 10 a 18 horas en la finca Can Cudulá de Sant Llorenç.

Feria

VesxFeina. Feria de ocupación del Ayuntamiento de Eivissa. Impulso de oportunidades laborales. De 9.30 a 14 horas en la sede de la UIB de Ibiza.

Teatro

‘Aluzina’, a cargo de Nacho Diago 18 horas en la Sala de Cultura (Cine). A partir de 6 años. Precio: 5 €.

Música

Rubén Simeó. Concierto del trompetista junto a la Banda Municipal de Santa Eulària. Versiones de temas emblemáticos del jazz, rock y pop arreglados para trompeta. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. Entrada libre.

‘Requiem for the living’. Encuentro coral entre el Cor Ciutat d’Eivissa y la coral Ahots Abesbatza de Pamplona. 19 horas en la iglesia de Santo Domingo. Entrada libre.

The Moonshine Band. Folk irlandés. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Ibossim. Flamenco. Fiesta de apertura de Ca n’Esmeralda. De 16 a 18 horas.

Discover. Versiones de rock. 16.30 horas en Rosana’s.

Cabaret con Marlene Mourreau este domingo en el Teatro Pereyra / DI

DOMINGO 8 DE MARZO

8M

Cursa de la Dona/Carrera de la Mujer. Salida a las 11.30 horas de la plaza de Sant Jordi y llegada al parque Reina Sofía de Vila. Inscripción: 8 euros (donación del 50% a la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico)

Eivissa

10.30 a 12.30 horas: Actividades organizadas por la Comisión 8M (taller de pancartas y pintura de caras, concentración y batucada) y por el Ayuntamiento (taller de pintura de pañuelos, mesa informativa junto a Médicos del Mundo y exposición 'Dones que inspiren'). Vara de Rey. 8m vila

Actividades organizadas por la Comisión 8M (taller de pancartas y pintura de caras, concentración y batucada) y por el Ayuntamiento (taller de pintura de pañuelos, mesa informativa junto a Médicos del Mundo y exposición 'Dones que inspiren'). Vara de Rey. 8m vila 13 horas: Lectura del manifiesto.

Sant Antoni

10 horas: Salida de marcha nórdica por la mujer. Salida desde el aparcamiento del bar s’Olivera (Can Tomàs).

Formentera

10 horas: Caminada i Cursa de la Dona, a cargo de AECC. Al acabar paella solidaria en Sa Senieta.

Caminada i Cursa de la Dona, a cargo de AECC. Al acabar paella solidaria en Sa Senieta. 10.30 horas: Mesa informativa y elaboración de carteles.

Mesa informativa y elaboración de carteles. 13 horas: Concentración y lectura del manifiesto.

Fiestas de Sant Josep

9 a 15 horas: Campeonato de Ibiza de pesca submarina por equipos Festes de Sant Josep. Competición. Sant Josep de sa Talaia.

Campeonato de Ibiza de pesca submarina por equipos Festes de Sant Josep. Competición. Sant Josep de sa Talaia. 10 horas: Street futbol. Torneo de fútbol 3 x 3 en la calle. Inscripciones por WhatsApp en el tel. 605894733. A continuación, torrada popular. Alrededor del Ayuntamiento.

Street futbol. Torneo de fútbol 3 x 3 en la calle. Inscripciones por WhatsApp en el tel. 605894733. A continuación, torrada popular. Alrededor del Ayuntamiento. 16.30 horas: Pesaje, clasificaciones y rifas de pescado entre los asistentes. Plaza de la Iglesia.

Dia de les Illes Balears

De 8 a 15 horas: Motocrós Illes Balears. Circuito provisional de Santa Eulària des Riu (zona polideportivo).

Motor

IV Exhibición 4x4. Organizada por Balafiesters y Eivissa Club 4x4. De 10 a 14 horas en la finca Can Cudulá de Sant Llorenç.

Excursiones

Marxa Nòrdica – Sant Antoni de Portmany. 10 horas: Caminada per la dona Can Tomàs. Salida desde el aparcamiento de la cafetería S’Olivera. Gratuito, abierto al público.

Infantil

III Festival Música Jove. Talleres ‘Canta, canta’, taller para niños de entre 6 y 11 aós en Can Ventosa. A las 11 y a las 12.30 horas. ‘BSO Choir’. Taller para adolescentes de entre 12 y 18 años. A las 17 horas en Can Ventosa.Gratuitos con inscripción previa en www.festivalmusicajove.com.

Musical

‘Rêve Cabaret’. Espectáculo musical con Marléne Mourreau. 20.30 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Música

‘Black Nights’. Concierto de RDB Jazz Quartet. Desde las 21 horas en Café Pereyra.

EXPOSICIONES

'Trenta-una artistes a Eivissa'. Muestra de artistas ibicencas con motivo del 8M. Inauguración jueves 5 de marzo a las 18 horas en Sa Nostra Sala, calle Aragó de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 28 de marzo.

‘El amor las mujeres y la vida’. Obras de Irene Alba y Cris AC. Inauguración el viernes 6 de marzo en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 17.30 a 20 horas. Hasta el 21 de marzo.

‘Emperó!’. Exposición de la artista Aïda Miró por el 8M. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la Sala de Exposiciones Ajuntament Vell de Formentera. Domingos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 14 de marzo.

‘A flor de piel’. Obras de Ana Lucero, Aphon Hengcharoen, Patricia Boned y Carmen Almécija. Inuguración viernes 6 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. Hasta final de mes.

‘Homenaje a las pintoras naïf Ibiza-años 70’, de Amparo López. Inauguración sábado 7 de marzo a las 19 horas en la casa parroquial de Sant Joan. Lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de abril.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

‘Concurso de fotografía y pintura de Santa Eulària’. Muestra de las obras presentadas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 7 de marzo.

'Marijo Ribas'. Exposición 'Pedrada' del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

'Mapa de Textures'. Muestra colectiva del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

Xico Castelló Ferrer. 'Pailebots i balandres de cabotatge', dibujos. De martes a domingo de 9 a 14 horas en el Far de la Mola de Formentera.

‘Temps i feixes’. Fotografías de Daniel Castilla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas; los sábados, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 13 de marzo.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.