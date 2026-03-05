Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»

Marlène Mourreau (Neuilly-sur-Seine, 1969) se considera ante todo vedette, pero, en sus 41 años de carrera ha demostrado que es una persona muy polifacética, que además de bailar, interpretar, cantar y presentar, tiene vena de empresaria y de pintora. «Estudié Bellas Artes», apunta en una larga entrevista telefónica que arranca hablando de la comedia musical que protagonizará este domingo 8 de marzo a las 19 horas en el Teatro Pereyra, ‘Rêve Cabaret’. También hace un breve repaso a sus cuatro décadas de trayectoria, que ponen en evidencia que siempre ha tenido espíritu emprendedor. Con apenas 16 años se convirtió en primera dama de honor de Miss Francia 1986, lo que le propició sus primeros trabajos como modelo y en la televisión. A España llegó en la década de los 90, primero de la mano de José Luis Moreno y luego de Chicho Ibáñez Serrador. Pero antes de alcanzar la popularidad aquí, le dio tiempo, con 19 años, a montar una agencia de modelos, bailarinas y actrices, y con 25, a presentarse a las elecciones presidenciales francesas con el Partido por la Libertad y el Amor. «Quería hacer la Revolución Francesa a mi manera», comenta antes de entrar de lleno a hablar sobre el espectáculo que le ha devuelto a los escenarios teatrales.

He leído que la semilla de ‘Rêve Cabaret’ se plantó en las Pitiusas, ¿es así?

Sí, conocí a Eduardo Chornet, guionista, productor y director de ‘Revê Cabaret’, en una comida en Formentera. Me dijo que iba a venir a Madrid y que quería hablar conmigo y le di mi teléfono. Cuando regresé me llamó, quedamos y me explicó que durante el confinamiento había escrito una historia de una vedette que tiene un cabaret en París y se arruina por culpa de una drag queen y se va a Madrid a abrir otro cabaret. Cuando me ofreció interpretar a la protagonista, pensé: ¡Por fin un papel de francesa para mí! La idea inicial era hacer un monólogo, pero yo necesitaba algo con movimiento, humor, diálogos e interacción con el público, así que se cambió todo y se añadieron más personajes y se ha convertido en una obra de teatro y es más espectacular.

Antes del estreno de este montaje en Madrid el año pasado, ¿cuánto tiempo llevaba sin subirse a un escenario?

Como showoman siempre tengo bolos cantando mis temas de los 90 con mis bailarines, pero como actriz de comedia musical no había pisado un escenario de teatro desde hacía una década. Mi última experiencia fue con una obra de teatro con Candela Márquez dirigida por Francisco Florido , ‘Nos vemos en el cielo’. Con ella estuvimos de gira por España hasta 2015.

¿Qué sintió al estar otra vez sobre las tablas?

Te digo una cosa, ser protagonista de un musical es tener mucho peso encima. Antes de estrenar tenía tanto estrés, tanta ansiedad, que no dormía. No me sentía capaz, no sabía si el público se iba a reír conmigo, porque en la otra obra que había hecho antes había muchos actores de teatro profesional que hablaban mucho más que yo. Pero luego llegué al escenario y fue todo rodado. En este espectáculo me salgo muchas veces del guion para luego volver al texto. Hago como hacía en sus tiempos Lina Morgan y voy a mi bola haciendo la payasa. Cuando salgo de mi papel, es cuando la gente se ríe más. Aunque al guionista no le guste mucho, a veces hago lo que me da la gana porque soy Marlène Mourreau.

Además de descubrir su faceta como improvisadora, ¿qué es lo que se va a encontrar el público en ‘Rêve Cabaret’?

Baile, canción y un elenco muy variado con una drag queen maravillosa, que baila mejor que yo. En ‘Rêve Cabaret’ hay también mucho humor, mucha broma y mucha interacción con el público. Es un espectáculo de variedades, pero ,s obre todo, es una comedia musical actual con un guion original.

¿Hay mucho de sí misma en su personaje, Marlene Bijoux?

Hay algunas cosas. Marlene Bijoux es una vedette francesa que ha tenido mucho éxito en Francia, pero se arruina y tiene que reinventarse y empezar de nuevo en España. Es un poco lo que me ha pasado a mí, que me he quedado, de repente, sin hacer nada.

¿Qué elenco le acompaña?

Como actores, me acompañan Lucas Crisanti, que interpreta a mi mayordomo; David Guevara, que hace el papel de drag queen; y el pianista, Juan Pedro Peces. Como bailarines me acompañan Zabdiel Nayz y Santiago Román.

"Después de guerras o crisis, como la del covid, siempre viene la moda del cabaret"

¿Diría que el cabaret está de moda?

Sí. Después de guerras o de crisis, como la que vivimos con el covid, siempre viene la moda del cabaret. Pasó después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ahora ha vuelto a resurgir. Hay seis cabarets en el mercado este año en España. Cuando estamos en situaciones de crisis o de conflicto bélico, como ahora, la gente necesita desahogarse con algo, por ejemplo, saliendo y yendo a teatros y espectáculos. El cabaret gusta porque tiene un toque irónico, sexy, de burla y la gente se quiere reír para olvidar los problemas de la vida real.

¿El concepto de ‘vedette’ ha cambiado con los años? ¿Se siguen exigiendo las mismas cualidades?

Las tres cosas que tienes que saber hacer perfectamente es bailar, cantar e interpretar. Una vedette son las tres profesiones en una. Esa es la definición exacta y no como la gente piensa, una mujer que actúa medio desnuda con plumas en el culo. No todo el mundo puede hacer este trabajo. Y físicamente hay que ser alta, estupenda y mantenerse. Hay que tener una disciplina de vida perfecta, entrenar todos los días y cuidarse muchísimo. A mí, lo que más me gusta de mi profesión no es solo bailar y cantar sino hacer reír a la gente, es lo que me da vida. Y tenemos todos la necesidad de reír porque es la mejor terapia del mundo antriestrés.

En profesiones como la danza y la interpretación hay mucho edadismo, sobre todo, siendo mujer. ¿Usted lo ha sufrido?

Sí, de hecho, estaba a punto de jubilarme hasta que llegó este proyecto y conozco a otras compañeras que desde que han cumplido 50 años ya no trabajan y si lo hacen es porque sus maridos son productores. Y eso pasa porque la industria solo quiere carne fresca, mujeres jóvenes. Hay que decir, por otra parte, que tenemos un trabajo físico y que deberíamos tener derecho a una jubilación anticipada como en otras profesiones. También creo que el gobierno de España debería seguir el ejemplo de Francia, donde existe el régimen de intermitentes del espectáculo, un sistema que permite a los artistas cobrar prestaciones por desempleo durante los periodos de inactividad, tras haber acreditado un mínimo de horas trabajadas. Menos mal que estoy haciendo este musical. Tampoco ayuda que tengo acento francés. Los guiones de series y de películas aquí solo están hechos para españoles. El cine en España es una secta muy cerrada donde siempre se da trabajo a los mismos. Llevo 30 años sin hacer un casting.

Una escena del musical ‘Rêve Cabaret’, con Lucas Crisanti y Marlène Mourreau , sentada junto a una obra creada por ella misma. / La Máquina Fotográfica

A partir del movimiento #MeToo, son muchas las mujeres en el sector del cine y el espectáculo que han denunciado situaciones de abuso y acoso dentro de la industria. ¿Lo ha sufrido usted también?

Desde que me hice famosa, reconozco que me miran con distancia y con respeto, pero cuando debuté en París, con 18 o 20 años, viví de todo, sobre todo en el mundo del cine, porque en televisión no me pasó. En los años 90 e incluso antes en la mitad de los castings de cine si querías el papel te decían que te tenías que acostar, por ejemplo, con el que hacía la selección. En España, no sé si es porque trabajé con Chicho (Ibáñez Serrador), pero nadie se ha atrevido a hacerme una proposición indecente. También ya me conozco a los tramposos y los veo venir de lejos.

Si volviera a nacer, ¿ escogería el mismo camino profesional?

Sí, pero con otro ojo y sabiendo dónde pisar, borrando algunos errores que he cometido. Yo he nacido para esto, para el espectáculo. Bailo desde los seis años. No me puedo arrepentir porque yo he elegido esta carrera y he luchado para llegar donde estoy . Y lo que he conseguido es sin enchufe. Ahora soy

vedette, pero de milagro, porque normalmente esta profesión suele durar, como mucho, hasta los 40 años. Pero es un milagro porque lo trabajo, si no te entrenas ni te preparas es imposible.

¿Qué proyectos tiene a la vista?

Estoy escribiendo mis memorias, pero todavía no sé si será para un libro, una serie o una película. Y estoy pensando en buscarme otro país para terminar mi vida.