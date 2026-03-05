Llama la atención: las peleas constantes en el barrio de ses Figueretes
Las continuas peleas que se producen en el barrio de ses Figueretes de Vila, casi siempre en la misma zona, entre las calles de Galicia, Formentera y Periodista Francesc Escanelles. Los vecinos denuncian que la inseguridad en las calles ha aumentado en los últimos años y reclaman más presencia policial. Critican además que muchos de los que participan en estas reyertas se dedican al menudeo de droga. El último incidente, el pasado lunes, involucró a casi una veintena de personas a plena luz del día.
La jornada de caos vivida en los centros de salud de las islas como consecuencia de la caída del e-SIAP, el Sistema de Información de Atención Primaria del Ib-Salut. El fallo impidió este martes a los profesionales, durante varias horas, acceder a las historias clínicas, consultar agendas o emitir recetas.
El efecto que está teniendo en muchos sectores la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. No sólo sube y seguirá subiendo el precio de los combustibles sino que también es posible que el conflicto afecte al turismo durante la próxima temporada. En positivo o en negativo para Eivissa y Formentera, destinos que suelen beneficiarse de los conflictos en esa parte del mundo.
