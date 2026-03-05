La Justicia respalda el plan del taxi de Sant Josep y rechaza el recurso de una asociación de conductores

El Tribunal de Instancia de Palma ha avalado el Plan de Actuación en Transporte Público de Viajeros en Vehículo Turismo 2025-2028 aprobado por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. La sentencia desestima en su totalidad el recurso presentado por la Asociación de Conductores Profesionales Taxi Sant Josep contra la regulación municipal.

La resolución, identificada como sentencia 40/2026 y dictada el este jueves por la plaza número 4 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, ha declarado que el plan municipal se ajusta plenamente a derecho. El tribunal también concluye que los criterios que regulan la adjudicación de licencias temporales cumplen la normativa vigente, respetan el principio de igualdad y persiguen objetivos legítimos como la mejora del servicio público, la garantía de disponibilidad y la lucha contra el intrusismo.

El tribunal respalda los criterios del plan

La sentencia analiza varios aspectos del plan municipal y respalda los principales criterios fijados por el Consistorio. El tribunal confirma que titulares de licencias y conductores asalariados ocupan situaciones jurídicas diferentes. Por ese motivo, admite la existencia de requisitos diferenciados sin que exista discriminación.

La resolución también valida el requisito de dedicación plena y exclusiva para los conductores asalariados que soliciten licencias temporales. El fallo considera razonable esta exigencia dentro del sistema de regulación del servicio.

El tribunal examina además el sistema de cómputo de antigüedad y los criterios que permiten acreditar situaciones de desempleo o inactividad profesional. La sentencia también rechaza que exista discriminación relacionada con los efectos de la pandemia o con la compatibilidad del trabajo con otras actividades laborales.

Por último, la resolución confirma que el plan cumple las obligaciones legales de promoción de vehículos adaptados para mejorar la accesibilidad del servicio.

El Ayuntamiento valora la sentencia

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha valorado de forma positiva la resolución judicial y ha destacado que refuerza el trabajo realizado por el Ayuntamiento. “No podemos más que valorar positivamente esta sentencia. Da garantías jurídicas al texto que redactamos y aprobamos el año pasado para el plan estacional 2025-2028”, ha señalado.

Roig también ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora del transporte público y con el diálogo con el sector del taxi. “Reafirma nuestro compromiso de mejorar los servicios públicos y de mantener en todo momento el contacto directo con todo el sector del transporte público”, ha afirmado.

El alcalde ha recordado que la sentencia llega después del recurso presentado por la asociación de conductores contra el Ayuntamiento y ha destacado que el fallo respalda los principios del plan. “Es muy importante que las decisiones que se toman tengan este respaldo y que se validen los principios que rigen este plan, así como el trabajo técnico y jurídico que recoge el texto”, ha explicado.

Desde el Consistorio invitan al sector a seguir dialogando sobre el futuro del servicio. “Invitamos a todos los sectores y asociaciones del transporte, y en especial al sector del taxi, a hablar, reflexionar y valorar entre todos las decisiones que se toman”, ha concluido Roig.