Jin Taira, arquitecto urbanista que propone soluciones "disruptivas" para la crisis de vivienda en Ibiza

El arquitecto Jin Taira ofrecerá la ponencia "IS_LAB / IBI&FORM" en el Palacio de Congresos de Santa Eulària este viernes 6 de marzo a las 18 horas, dado el "desafío histórico del acceso a la vivienda en las Islas Pitiusas, una intervención clave para el futuro del territorio", afirma el Colegio Oficial de Arquitectos de las Baleares. El "prestigioso" arquitecto, colaborador de los premios Pritzker Toyo Ito y Arata Isozaki, plantea en la conferencia que las Pitiusas son "laboratorios del Antropoceno" para "repensar el derecho a la vivienda y el equilibrio medioambiental".

"En un momento en el que el acceso a la vivienda en las Islas Baleares se ha convertido en una emergencia social y económica, el prestigioso arquitecto y urbanista hispano-japonés Jin Taira llega a las islas para ofrecer una conferencia que promete cambiar el enfoque del debate actual", explican desde el Colegio. La ponencia "abordará Ibiza y Formentera como sistemas sometidos a presiones extremas donde la vivienda no es un hecho aislado, sino un problema estructural ligado al turismo, la movilidad laboral y la fragilidad ecológica". "Taira propone pasar del diagnóstico a la estrategia concreta mediante: nuevas tipologías habitacionales adaptadas a la realidad insular; reutilización del parque construido e innovación territorial; regulación del uso turístico y vivienda asequible vinculado a la ocupación local", añaden.

Quién es Jin Taira

Taira dirige el Grupo de Investigación URSCAPES, grupo que "se dedica al análisis estratégico del paisaje y el urbanismo sostenible, utilizando los territorios insulares como laboratorios para diseñar soluciones innovadoras frente a las presiones del turismo, la falta de vivienda y el cambio climático", dice el Colegio. Además, coordina la Estrategia Territorial de Turismo en la ULPGC. "El problema de la vivienda en los archipiélagos no es solo una cuestión de metros cuadrados, sino de inteligencia urbana y gestión del vacío", afirma el arquitecto.

"Experto en urbanismo comparado entre España y Japón, ha impartido docencia en centros de élite como la Universidad de Columbia (Nueva York) y la Universidad de Tongji (Shanghái). Su libro '[re]TOKYO' ha sido premiado por la Fundación Japón y la Fundación Suntory, consolidándolo como un referente mundial en el diseño de ciudades resilientes. Su obra ha sido reconocida en la Bienal de Venecia y en las principales bienales de arquitectura iberoamericanas", añade la nota del Coaib.

De Tokio al Mediterráneo

Taira ha sido galardonado por el libro libro '[re]TOKYO' y es el actual vicerrector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Jin Taira no solo aporta teoría académica, sino "una visión estratégica sobre la regeneración urbana y la microhabitabilidad sostenible. Su enfoque se centra en como optimizar el territorio insular sin sacrificar la calidad de vida, utilizando herramientas de urbanismo táctico que han transformado metrópolis asiáticas y que son urgentes para el futuro de las Islas Baleares", destaca el Coaib.

Es doctor por la Universidad de Tokyo y colaborador de tres premios Pritzker (Toyo Ito, Arata Isozaki y Hiroshi Hara), "es una de las voces más autorizadas a nivel internacional en el análisis de ciudades de alta densidad. Su vasta experiencia en el Japón —un territorio que, igual que las Baleares, gestiona un espacio limitado y una presión demográfica extrema— le permite proponer modelos de habitabilidad que van más allá de la construcción tradicional"., termina el Colegio de Arquitectos, organizador de la conferencia.