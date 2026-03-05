Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan la difusión de un vídeo sexual con varios menores implicados en Ibiza

Los agentes ven poco probable un caso de agresión sexual

Varios vehículos de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Varios vehículos de la Policía Nacional en una imagen de archivo / Sergio G. Cañizares

Europa Press

Ibiza

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha difundido un vídeo de carácter sexual en el que aparecen varios menores de edad en la ciudad de Ibiza.

Las pesquisas, según adelantó Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, apuntan a la posible comisión de un delito de revelación de secretos.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), a cargo de la investigación, ven poco probable que pudiera tratarse de un caso de agresión sexual, pero todavía no han descartado este extremo.

Los hechos sucedieron la semana pasada y, al parecer, fueron denunciados por una persona que no es víctima directa de la difusión del vídeo.

Los agentes están tomando declaración a las personas relacionadas con el caso para seguir avanzando en la investigación y aclarar los hechos.

