La sucesión en la empresa familiar, a debate en Ibiza

El evento, que tendrá lugar en el recinto ferial de Ibiza el 11 de marzo, incluirá ponencias y abordará temas clave para la elaboración de protocolos de actuación

Alejandra Larrazabal

Ibiza

La Cámara de comercio de Ibiza y Formentera junto con la Asociación Pitiusa de la empresa familiar (AVEF) celebra el próximo miércoles 11 de marzo a las 17.30 horas en el Recinto Ferial de Ibiza el II Foro de la sucesión en la empresa familiar, una jornada que se enfoca en la elaboración de un protocolo de actuación, con temas esenciales como  la sucesión, gobernanza, acuerdos y toma de decisiones.

Protocolos en la sucesión

Sonia Díaz Español, socia de Cuatrecasas, estará a cargo de instruir de forma práctica cómo afrontar la redacción de estos procedimientos y su implementación en las empresas. Díaz es experta en el asesoramiento tributario y estratégico a grupos corporativos y grandes patrimonios, exdirectora general de la Agencia Tributaria Valenciana, con una larga experiencia en el tratamiento de estos protocolos abordando diversas casuísticas.

Por su parte Juan Bolos, director de AVEF, hablará de su experiencia en conjunto con Alejandro Calvo Bressel, jefe de selección e investigación del fraude fiscal de Baleares tratando estos aspectos de forma sencilla, con la intención de acercar a los no profesionales en fiscalidad el abc del protocolo familiar.

El evento, con aforo limitado, requiere de una inscripción previa en la pagina web de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, tras las ponencias habrá un foro abierto de preguntas y respuestas acompañado al final de un vino español.Las instalaciones cuentan con parking gratuito para los asistentes.

Para más información los interesados pueden llamar al teléfono de la Cámara de Comercio 971301492, o bien enviar un correo electrónico a camara@camaraibizayformentera.com.

