Llega el verano: se acabaron las obras y la ocupación de la vía pública en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado un decreto que regula la actividad de obras y la ocupación de la vía pública durante la temporada turística con el objetivo de proteger el descanso de la ciudadanía, reducir el ruido y evitar problemas de movilidad y aparcamiento en los meses de verano.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, la medida estará en vigor entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026 en una zona concreta del municipio. El área afectada queda delimitada por la avenida de Sant Jordi, la avenida de la Pau, la avenida de Sant Joan, la calle de Francesc Llaudes Pineda, el límite del término municipal y el mar.

Dentro de ese ámbito, las obras situadas a menos de 300 metros de establecimientos turísticos hoteleros deberán cumplir nuevas limitaciones horarias. El Ayuntamiento de Ibiza indica que los trabajos no podrán comenzar antes de las 10 de la mañana ni continuar después de las 18 horas de lunes a viernes. Los sábados deberán finalizar antes de las 14 horas. Antes de las 10 horas solo se permitirán tareas preparatorias o trabajos interiores que no generen molestias en el exterior.

El decreto también prohíbe durante ese periodo los trabajos que generen altos niveles de ruido. Entre ellos figuran las excavaciones, las tareas de cimentación, el levantamiento de estructuras o el uso de maquinaria con gran impacto sonoro, como martillos neumáticos o sierras radiales.

Además, el Ayuntamiento de Ibiza podrá ordenar la paralización de obras en ejecución si producen molestias significativas. Los servicios técnicos municipales deberán verificar previamente la situación y la decisión requerirá una denuncia formal por escrito.

Sin ocupación de la vía pública por obras en verano

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza informa de que entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2026 no se permitirá la ocupación de la vía pública por motivos relacionados con obras en todo el término municipal. El Consistorio busca evitar la pérdida de plazas de aparcamiento y los problemas de movilidad que este tipo de ocupaciones provoca en una época de máxima afluencia.

El decreto también ofrece a promotores y propietarios la opción de suspender de forma voluntaria las obras hasta el 30 de septiembre de 2026 con el fin de evitar molestias a la actividad turística. En ese caso deberán comunicar la decisión al Ayuntamiento de Ibiza y los plazos de ejecución de los permisos quedarán suspendidos durante el periodo de paralización.

Del mismo modo, los promotores que aún no hayan iniciado las obras podrán retrasar el inicio hasta después del 30 de septiembre de 2026. El Ayuntamiento de Ibiza aplicará igualmente la suspensión de los plazos administrativos.

Por último, el Consistorio aclara que estas limitaciones no afectarán a las obras ordenadas por motivos de seguridad, a las actuaciones urgentes o con necesidad justificada ni a los proyectos impulsados por iniciativa pública.