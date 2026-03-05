Ibiza bate su récord de consumo energético en 2025 y las renovables siguen estancadas

La isla de Ibiza batió en 2025 su récord de consumo de energía al alcanzar los 1.022.543 megavatio-hora (MWh), el valor más alto desde que existen registros, lo que supone un incremento del 6,6% frente a los datos de 2024, cuando se contabilizaron 958.755 MWh. Además, y según apunta IbizaPreservation a tenor de los datos recabados por su Observatorio de Sostenibilidad, la producción de energías renovables continúa estancada y, en el caso de la fotovoltaica, descendió un 3,7% en 2025 con respecto al año anterior, cubriendo apenas el 1% de la demanda total insular.

Los datos son del Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), elaborado a partir de información facilitada por Red Eléctrica Española, y han sido analizados por el Observatorio de Sostenibilidad, que ahora los hace públicos coincidiendo con el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra este jueves.

Según explica en una nota de prensa Elisa Langley, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad, "este nuevo máximo histórico no es un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia sostenida de crecimiento del consumo eléctrico en la isla". En este sentido, señala que "en el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que Ibiza haya alcanzado récords en consumo mientras las renovables locales siguen estancadas es una mala noticia porque perpetúa la dependencia de combustibles fósiles, responsables de más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y evidencia que no estamos reduciendo demanda ni sustituyendo energía sucia por fuentes limpias, por lo que no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para frenar el cambio climático y proteger los ecosistemas de nuestro territorio y del resto del planeta".

Dependencia del enlace eléctrico submarino con Mallorca

Los datos recogidos en el marco del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, actualmente en fase de elaboración y financiado íntegramente por el Consell de Ibiza, destacan también que el sistema energético insular continúa dependiendo mayoritariamente del enlace eléctrico que une la isla con Mallorca. De hecho, apunta este informe que el año pasado, el 60,9% del consumo total (622.524 MWh) fue abastecido mediante esta interconexión, mientras que el 38,1% restante (400.019 MWh) se generó en la central térmica de Ibiza. Aunque la producción local aumentó un 20,3 % en 2025 respecto a 2024, este incremento no implica una transformación estructural del modelo energético insular.

Imagen del interior de la central térmica de Ibiza. / Marina Molina

La producción eléctrica en la isla sigue, por lo tanto, "dependiendo casi exclusivamente de combustibles fósiles, ya que el año pasado, el 68,1% de la generación local se obtuvo mediante motores alimentados por gas natural y el 29,3% mediante turbinas también de gas natural.

La aportación de energías renovables sigue siendo muy limitada. La producción solar fotovoltaica en 2025 fue equivalente al 2,5 % del total producido. Por su parte, la generación mediante biogás se situó en 390 MWh, un 60,9 % menos que el año anterior, representando únicamente el 0,1 % del total.

El peso del sistema eléctrico externo

Si se tiene en cuenta que parte de la electricidad que llega a la isla de Ibiza a través del enlace con Mallorca procede también de fuentes renovables generadas en el conjunto del sistema balear y peninsular, el porcentaje total de electricidad de origen renovable consumida en la isla se elevó ligeramente hasta el 15,4% en 2025. No obstante, esta cifra no responde a un incremento de la producción renovable propia, sino al peso de las energías limpias en el sistema eléctrico externo del que Ibiza depende mayoritariamente.

"Los datos evidencian una disociación clara entre el crecimiento del consumo y el avance real de la transición energética en la isla", añade al respecto en el comunicado Langley. Y advierte: "Si la demanda continúa aumentando y la producción renovable local no se acelera, la dependencia de fuentes fósiles y del suministro externo seguirá siendo estructural, dificultando el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos para 2030".

Muy lejos de los objetivos para 2030

El marco normativo balear, como recuerda la nota, fija como objetivo que las energías renovables representen el 35 % del consumo final para el año 2030, mientras que el objetivo europeo para ese mismo horizonte se sitúa en el 42%, metas que evidencian la distancia existente entre la situación actual y los compromisos de transición energética.

Desde el Observatorio advierten de que mantener un elevado consumo de electricidad generada a partir de combustibles fósiles implica seguir incrementando emisiones y presión ambiental en un territorio especialmente vulnerable como Ibiza. "Continuar dependiendo mayoritariamente de fuentes fósiles nos aleja de los objetivos climáticos y aumenta nuestra exposición a impactos ambientales y económicos", señala Langley, quien incide en que "es imprescindible reforzar la eficiencia energética, establecer objetivos concretos de reducción de la demanda y acelerar de forma decidida el despliegue de energías renovables si queremos avanzar hacia un sistema más autosuficiente y resiliente".