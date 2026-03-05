Los ibicencos lo tienen claro: estas son las iglesias más bonitas de Ibiza

Entre recuerdos de comuniones, bodas, vistas espectaculares y postales, los ibicencos lo tienen claro: todas las iglesias de Ibiza son bonitas. Ante la pregunta realizada en Facebook en la cuenta de este diario "¿Cuál es para ti la iglesia más bonita de Ibiza y por qué?" , los usuarios no se han quedado cortos y han defendido a capa y espada sus motivos.

Toni Roig Planells ha querido aportar datos historicos con su comentario: "La de Santo Domingo en Dalt Vila, o El Convent, o San Pedro… ahí está la segunda cofradía más antigua de Baleares y era el antiguo cementerio de Dalt Vila. Se venera al Cristo del cementerio, un antiguo convento de dominicos". Por su parte, Francisca Prohías Santandreu, aunque algo más escueta. ha coincidido con Roig: "La de Santo Domingo en Dalt Vila es una preciosidad".

Teresa Nicolas Nicolas y Maxim Ribera han compartido con la comunidad recuerdos de momentos únicos: "El Puig de Misa de Santa Eulalia" y "Puig de Misa, donde hice la comunión en 1962", mientras que Tanya Ibz fue directa y sin rodeos: "El Puig de Misa, porque es la más bonita y punto".

Algunos no han podido elegir y han optado por la neutralidad. Joelle Galiana lo ha dejado claro: "Todas las iglesias son tan bonitas en Ibiza", y Lorraine Bennett ha añadido una opinión similar: "No puedo elegir, todas son muy bonitas". Incluso ha habido quien ha dejado un comentario más reflexivo, como Andreu Coll Bufí, que ha contado que su "iglesia favorita" es su propia casa, por un recuerdo especial: "En ella conservo la primera edición ecuménica —con comentarios de la iglesia católica, ortodoxa y judía— que me regaló mi padre cuando aún creía que podía hacer de mí un hombre de bien".

Recuerdos de una vida

Los recuerdos familiares han estado bastante presentes entre los comentarios. Raquel Blanco ha elegido la iglesia de San Rafael: "Allí me casé, bauticé a mis hijos y tomaron su primera comunión". Herminia Acosta ha destacado de forma entrañable la de Santa Cruz: "Ahí se bautizó y recibió su primera comunión mi hijito". Carmen Ferrer Ferrer y Mercedes De Blas Vicente han defendido sus parroquias de Sant Carles, mientras que Susana Maura Gamero ha recordado su bautizo en la de Sant Jordi.

Varios usuarios han destacado la estética y las vistas de algunos templos de la isla. Alexander Kryl ha señalado que la de "San Miguel, por la vista y el sitio en general" es una de sus favoritas. Mientras que el usuario de Espíritu Feliz ha añadido de forma rotunda: "Sa Capella de Sa Talaia de Portmany, el emplazamiento es el mejor". Vicente Ribas ha mencionado el retablo de Sant Josep, y Vicent Tur la famosa "catedral del campo ibicenco", como la llamaba el cronista Juan Manuel Sánchez-Ferreiro.

No faltaron comentarios divertidos y espontáneos. Joaquin Vega Combarros ha declarado "San Carles, coño… San Carles" de forma escueta. Otros, como Tatiana Dominguez Rodriguez, aprovecharon para recordar planes: "La de San Carles, y Can Anita en frente para tomarte unas cervecitas".

Y claro, también ha habido quien no se ha cortado. Juan Carlos Negrie Lobeto simplemente dijo "ninguna".

Por último, la diversidad ha sido la gran protagonista, con la elección de algunas personas con iglesias pequeñas, como la de San Agustín, Sant Mateu o San Frances de ses Salines, mientras que otras han defendido templos más históricos o céntricos, como Santa Gertrudis, Sant Llorenç, San Vicente Ferrer (Santo Domingo) o la Catedral de Ibiza.

Queda claro que en Ibiza cada iglesia tiene su encanto y sus fieles. Lo divertido es leer los recuerdos, las historias y las pasiones que despiertan, y darse cuenta de que la verdadera ganadora es la variedad de opiniones y el cariño que los ibicencos sienten por su patrimonio.