Fin de la huida de la expareja del tatuador de Ibiza condenado por abusos

María por fin es libre tras casi once años de huida. Un auto de la Audiencia Provincial de Palma ha revocado la orden de busca y captura internacional dictada contra la expareja del tatuador de Ibiza Edgardo Milessi, condenado por dos delitos de abusos sexuales a clientas, una de ellas menor. La resolución, fechada el 3 de marzo de 2026, se adopta contra el criterio de la Fiscalía, que había interesado mantener la imputación de la mujer.

«Ponemos en conocimiento que nuestra clienta ya se encuentra formalmente en libertad», señala su abogado, Diego Herchhoren, en una nota remitida a este diario. El levantamiento de la orden implica que la mujer ya no puede ser detenida por esa reclamación y que, si lo desea, puede volver a Ibiza sin el riesgo inmediato de arresto que la había empujado a vivir durante años en la clandestinidad.

El caso se remonta a 2015. Entonces, la madre decidió abandonar la isla con el hijo menor de ambos, que entonces tenía tres años, porque tenía indicios fundados de que el niño estaba siendo víctima de abusos por parte de su padre. Un centro de psicología infantil advirtió de la existencia de más de un «posible indicador de abuso sexual». Desde entonces, María ha vivido fuera de España —en un país no revelado— mientras sobre ella pesaba una orden internacional vinculada a una causa por sustracción de menores, puesto que el padre la denunció.

Dos condenas a Milessi

La revocación llega después de que la justicia haya vuelto a condenar a Milessi por hechos ocurridos en su estudio de Sant Josep, condena que se suma a otra anterior, de dos años de prisión, por abusar de una menor de 15 años. La defensa de la mujer venía sosteniendo que estas sentencias constituyen un elemento objetivo de riesgo para el menor y refuerzan que la huida respondió a una necesidad de protección, citando el Convenio de La Haya de 1980 y la normativa europea.

En escritos anteriores, Herchhoren ya había pedido que carecía de «justificación» mantener una orden internacional contra su defendida y, en el caso de que siguiera investigada, solicitó que se le permitiera intervenir por videoconferencia, con salvaguardas para impedir que el querellante accediera a su ubicación. La estrategia de la defensa ha girado, en todo momento, en torno a una idea: que la protección del menor debe primar y que la justicia no puede exigirle a una madre que elija entre comparecer y exponerse. Además, reclama que se reabra la denuncia que María presentó en su día sobre los supuestos abusos sufridos por el pequeño. Antes de huir con su hijo, la mujer había cubierto todos los pasos para denunciar los hechos, había acudido a psicólogos, asistente social, presentado una denuncia con la pediatra, denuncia ante la Policía y presentación de pruebas sobre los abusos que había cometido Milessi sobre dos menores británicas.

En una conversación con este diario, la mujer reivindicaba su inocencia y defendía que su decisión, por extrema que fuese, respondía al impulso primario de «poner a salvo» a su hijo. «Para el mundo, amigos y familia estuvimos desaparecidos durante muchos años, como si hubiéramos muerto. Solo pudimos ver a mi madre dos veces en diez años, y solo poco tiempo, ya que no nos lo podíamos permitir económicamente», aseguró María. «La Justicia nos robó años que no recuperaremos nunca», lamentó.

La retirada de la busca y captura supone ahora un giro relevante: por primera vez en una década, María deja de ser, formalmente, una fugitiva en el plano internacional. Ahora falta por despejar si volverá a la isla, aunque no lo descartó en la entrevista que concedió a Diario de Ibiza: «Adoro Ibiza. Nací en la isla y Bruno también. Nos encantaría volver, pero no sé si a la vida de antes, porque ya no existe. Me encantaría que Bruno conozca el maravilloso lugar donde nació», dijo.