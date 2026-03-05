Animales
“Que no haya ningún Houdini más”: el llamamiento de una protectora de Ibiza tras el caso de un gato que agonizó durante días
La Asociación de Colonias Felinas de Ibiza pide un servicio público insular de recogida de animales
La Asociación de Colonias Felinas de Ibiza (ACFE) ha presentado este jueves un escrito formal ante el Ayuntamiento de Sant Antoni para trasladar “incidencias graves” detectadas en la atención a avisos ciudadanos relacionados con animales heridos, extraviados o abandonados, y para solicitar medidas estructurales que permitan una respuesta “eficaz, homogénea y transparente” en toda la isla.
Según explica la entidad en un comunicado, la iniciativa llega motivada, entre otros motivos, por el caso del gato Houdini, un animal que fue visto en la vía pública en mal estado y con una lesión grave, lo que generó varios avisos en distintas fechas. La asociación sostiene que la intervención “no llegó a tiempo” y que el servicio de recogida condicionó su actuación a que el animal estuviera previamente capturado, trasladando a particulares una obligación que, a su juicio, debería asumir un servicio con medios y personal capacitado.
ACFE afirma que finalmente al gato tuvieron que auxiliarle “por vías particulares” y recibir “una salida ética” para evitar un sufrimiento prolongado, una situación que la entidad considera “evitable con una actuación diligente desde el primer aviso”.
Propuesta de un modelo insular
En su escrito, la asociación subraya que recurrir a empresas privadas para la recogida y custodia de animales no garantiza, desde su punto de vista, una respuesta alineada con el interés general. ACFE advierte del riesgo de que se prioricen criterios operativos o económicos por encima del bienestar animal y de la obligación de asistencia efectiva.
Como alternativa, propone “dar un paso estructural” con la creación de un servicio público insular de recogida, atención veterinaria y custodia de animales, con capacidad de actuación en toda Ibiza y al servicio de los cinco ayuntamientos. Entre las ventajas del modelo, la entidad señala la posibilidad de homogeneizar protocolos y asegurar la misma respuesta ante urgencias en cualquier municipio, además de dotar al servicio de equipos especializados para captura segura, transporte y atención veterinaria urgente.
ACFE también plantea que un sistema insular permitiría optimizar recursos mediante economías de escala y favorecer una gestión más eficiente de las políticas de bienestar animal, incluyendo la opción de abaratar costes en programas como el CER (captura, esterilización y retorno) de gatos comunitarios, al concentrar volumen, planificación y contratación pública.
“Ibiza no puede normalizar que un animal permanezca días o semanas con dolor, visible en la calle y ante la mirada de todos, sin una respuesta efectiva”, sostiene la asociación, que resume su petición en un mensaje: “Que no haya ningún Houdini más”.
Por último, ACFE invita a la ciudadanía a documentar cualquier negativa o respuesta condicionada del servicio de recogida —por ejemplo, exigir que el animal esté “capturado” para acudir, no desplazarse ante un animal herido o cerrar un aviso sin intervención efectiva— y a contactar con la entidad para registrar el caso y canalizarlo por vías administrativas. La asociación facilita el correo acfeivissa@gmail.com.
