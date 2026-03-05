Hacienda lo deja claro: qué madres de niños entre tres y cinco años de Ibiza podrán deducir 460 euros en la Renta en 2026

Las madres con hijos de entre tres y cinco años residentes en Ibiza podrán beneficiarse en la declaración de la renta de 2026 de una deducción fiscal que puede alcanzar hasta 460 euros, siempre que cumplan determinados requisitos vinculados a la deducción por maternidad de la Agencia Tributaria.

Esta ayuda forma parte de la deducción por maternidad en el IRPF, que permite a determinadas madres reducir el importe a pagar o aumentar la devolución de su declaración.

En qué consiste la deducción

La deducción por maternidad tiene un importe máximo de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Sin embargo, el cálculo se realiza de forma proporcional por meses, por lo que en algunos casos —por ejemplo cuando el niño cumple tres años durante el ejercicio fiscal— la cantidad final puede ser menor, situándose alrededor de unos 460 euros dependiendo del periodo en el que se cumplan los requisitos.

Este beneficio fiscal puede aplicarse aunque la declaración salga a pagar, a devolver o incluso a cero.

Las beneficiarias pueden hacerlo efectivo de dos maneras:

Incluyéndolo en la declaración del IRPF , restando el importe de la deducción de la cuota resultante.

, restando el importe de la deducción de la cuota resultante. Solicitando el abono anticipado, que permite cobrar la ayuda mensualmente si se cumplen las condiciones.

Quién tiene derecho a esta ayuda

Según la Agencia Tributaria, pueden aplicar la deducción las mujeres con hijos que den derecho al mínimo por descendientes y que:

Estén trabajando y dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad .

. O bien perciban una prestación contributiva o asistencial por desempleo en el momento del nacimiento .

. También pueden acceder si se dan de alta en la Seguridad Social después del nacimiento y cotizan al menos 30 días.

En determinados supuestos, la deducción también puede aplicarse por:

Padres o tutores si la madre ha fallecido.

si la madre ha fallecido. Padres o tutores con custodia exclusiva .

. Parejas del mismo sexo, si ambos progenitores cumplen los requisitos.

Qué hijos generan la deducción

La ayuda se aplica:

A hijos biológicos desde el nacimiento hasta el mes anterior a cumplir tres años .

. A hijos adoptados o menores en acogimiento, durante los tres años posteriores a su inscripción en el Registro Civil o a la resolución judicial o administrativa.

También puede aplicarse en casos de tutela de menores, durante el tiempo que reste hasta que el menor cumpla tres años.

Cuándo se pierde el derecho

La deducción no se aplica durante los meses en los que alguno de los progenitores reciba el complemento de ayuda para la infancia del Ingreso Mínimo Vital, salvo si ya se tenía derecho a esa ayuda antes del 1 de enero de 2023.

Cómo se calcula

La cuantía se calcula mes a mes, según el tiempo en el que se cumplan las condiciones durante el año fiscal.

Además, si una madre empieza a cotizar después del nacimiento del menor y alcanza el mínimo de 30 días cotizados, el mes en el que se cumple ese requisito puede aumentar la deducción en 150 euros adicionales.

En la práctica, muchas madres que tengan hijos que ya han cumplido tres años durante el ejercicio fiscal podrán aplicar una deducción parcial, que en algunos casos se sitúa en torno a los 460 euros en la declaración de 2026, dependiendo del número de meses con derecho a la ayuda.