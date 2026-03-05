Gastronomía
La 'Pizza Sobrasada', la mejor de Ibiza según el jurado de Horeca
El IV Concurso Pizza Gourmet corona a Gabriel Rinaldi como ganador
El cocinero repite el éxito de la pizzería, que ya triunfó hace cinco años
Alejandra Larrazabal
El chef Gabriel Rinaldi, con su creación 'Pizza Sobrasada', ha sido el gran protagonista y vencedor del IV Concurso Pizza Gourmet tras imponerse al resto de participantes en el escenario principal de la feria Horeca.
Segundo día de Horeca
La celebración del IV Concurso Pizza Gourmet, patrocinado por Le 5 Stagioni, cuyo ganador ha recibido un cheque por 500 euros, donde se valoró la calidad, creatividad y técnica de los participantes.
No es la primera vez que esta famosa pizzería se lleva un primer premio, hace cinco años esta empresa familiar fue vencedora en el concurso a mejor pizza de Baleares. Este año, Rinaldi y otros seis concursantes participaron en un reñido certamen que se celebró después de que se hiciera un emotivo reconocimiento a la trayectoria de profesionales y entidades que representan la esencia del sector hostelero de las Pitiüses.
Despues de celebrar el II Concurso a la Mejor tortilla de patata roja ibicenca creativa, la Mejor hamburguesa y ahora la Mejor Pizza Gourmet Horeca continúa mañana 6 de marzo desde las 11 horas con su programación en el recinto ferial. Está prevista la participación de Pau Arbona, director de El Parador de Ibiza; Charo Val, de La Alacena del Gourmet; Juan Fernández, coordinador de cocina de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), y la moderación de Iñigo Rodríguez (Sukalarte).
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza