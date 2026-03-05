La 'Pizza Sobrasada', la mejor de Ibiza según el jurado de Horeca

El chef Gabriel Rinaldi, con su creación 'Pizza Sobrasada', ha sido el gran protagonista y vencedor del IV Concurso Pizza Gourmet tras imponerse al resto de participantes en el escenario principal de la feria Horeca.

CONCURSO PIZZA GANADOR 4 / Horeca Ibiza

Segundo día de Horeca

La celebración del IV Concurso Pizza Gourmet, patrocinado por Le 5 Stagioni, cuyo ganador ha recibido un cheque por 500 euros, donde se valoró la calidad, creatividad y técnica de los participantes.

No es la primera vez que esta famosa pizzería se lleva un primer premio, hace cinco años esta empresa familiar fue vencedora en el concurso a mejor pizza de Baleares. Este año, Rinaldi y otros seis concursantes participaron en un reñido certamen que se celebró después de que se hiciera un emotivo reconocimiento a la trayectoria de profesionales y entidades que representan la esencia del sector hostelero de las Pitiüses.

Despues de celebrar el II Concurso a la Mejor tortilla de patata roja ibicenca creativa, la Mejor hamburguesa y ahora la Mejor Pizza Gourmet Horeca continúa mañana 6 de marzo desde las 11 horas con su programación en el recinto ferial. Está prevista la participación de Pau Arbona, director de El Parador de Ibiza; Charo Val, de La Alacena del Gourmet; Juan Fernández, coordinador de cocina de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), y la moderación de Iñigo Rodríguez (Sukalarte).