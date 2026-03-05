OFERTA MARZO
Fútbol contra el cáncer en el Morna International College
El colegio Morna International College recaudó 10.020 euros en su evento anual ‘Football Event IV’ a favor de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, la cifra más alta de la historia de esta iniciativa solidaria. Esta cita deportiva reunió a más de 500 personas, entre ellas alumnos, profesores y padres de este centro, y contó con la presencia del tricampeón de España y vigente campeón nacional de Fútbol Freestyle, Joan Sitjar, y de los exjugadores internacionales Luke Young y Keenen Meakin Richards.
