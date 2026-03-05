Atención, ‘foodies’: esta es la receta ganadora del II Concurso de Tortilla Creativa con patata roja de Ibiza

La tortilla de patata tiene algo de ritual. Paciencia, fuego controlado y el equilibrio justo de sal. Con esa filosofía, el cocinero del restaurante Bon lloc, José Luis Sierra se llevó el primer premio del II Concurso de Tortilla de Patata Creativa con patata roja ibicenca. Y lo mejor: su receta no es secreta.

"Hoy en día en la cocina no hay secretismos. Compartir es lo que ha hecho que la gastronomía evolucione tanto", explica el chef, que desde hace apenas un mes trabaja en el restaurante Bon Lloc.

Una receta sencilla, pero muy medida

La fórmula con la que conquistó al jurado es sorprendentemente simple, aunque muy precisa:

1.600 gramos de patata

1 kilo de huevos

12 gramos de sal

Serra insiste en que la clave es hacerla siempre igual para lograr una textura muy jugosa. "Se necesita paciencia y cariño", resume. Para asegurar el punto exacto, utiliza incluso un termómetro de base con el que controla la temperatura de la sartén antes de darle la vuelta.

La tortilla de patatas de José Luis / Marisol Plaza

Sin cebolla y con protagonismo absoluto de la patata

En su versión no hay cebolla. La decisión es deliberada: "Quería potenciar al máximo el sabor de la patata roja ibicenca", puntualilza a Diario de Ibiza. Además, busca un acabado muy concreto: “Me gusta que quede amarilla, como una tortilla francesa, pero con patata”. Es la misma receta que prepara en el restaurante donde trabaja, y que repite una y otra vez para mantener el mismo resultado.

Un guiño vasco: la “txapela”

Sobre la tortilla añadió un toque creativo inspirado en la tortilla con txapela, una especialidad vasca que cubre la tortilla clásica con una fina capa de tortilla francesa, como si fuera una boina. En el concurso la remató con un topping de gel de yema, mientras que en el restaurante suele añadir gel de yema con ajo.

Presentación de la tortilla ganadora / M.P

La familia detrás del secreto

Aunque Sierra domina la técnica, asegura que el verdadero secreto lo aprendió en casa. "Mi abuela y mi madre lo saben mejor que yo. A ellas les queda mejor". No es casualidad: su madre ya ganó hace años un concurso de tortilla en Vara de Rey. Para él, el punto crítico es la sal. Si falta o está mal ajustada, dice, el sabor se desequilibra. "Es un error muy frecuente en muchas tortillas".

Sierra se declara un gran admirador de dos platos: la tortilla de patata y la pasta boloñesa. Pero la primera ocupa un lugar especial, ya que considera que es "un templo" para él. Curiosamente, no pensaba presentarse este año. Su idea era competir en la próxima edición, porque todavía no había trabajado mucho la patata roja ibicenca. Sin embargo, terminó animándose… y ganando. “Me lo pasé muy bien. Estaba muy inspirado y tuve mucha paciencia”, recuerda.

Escuchar su nombre como el ganador fue "mágico", matiza. "Cuando escuchó su nombre como ganador, pensé inmediatamente en su madre", añade.