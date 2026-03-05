La Fiscalía pide nueve meses de prisión para un padre acusado de golpear a su hija menor en Ibiza

El juicio contra un hombre acusado de golpear a su hija menor de edad en Ibiza tras una discusión en la ducha ha quedado este jueves visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicita para el acusado nueve meses de prisión como presunto autor de un delito de maltrato puntual.

Según el relato del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en julio de 2023 en el domicilio del procesado. La acusación sostiene que el padre golpeó a la menor en el hombro al sacarla de la ducha durante una discusión, lo que le provocó un hematoma que requirió asistencia médica.

Durante la vista, la Fiscalía ha pedido al tribunal que valore varios aspectos del caso, entre ellos por qué la menor no avisó de inmediato a su madre de la supuesta agresión. Según se ha expuesto en el juicio, la mujer descubrió el moratón varios días después al revisar el teléfono móvil de la niña.

También ha solicitado que se tenga en cuenta la declaración de la menor sobre un vídeo que, según dijo, grabó tras la presunta agresión para dejar constancia del hematoma. No obstante, durante el proceso no ha quedado claro si esa grabación se realizó inmediatamente después de los hechos o varias horas más tarde.

La Fiscalía no atribuye al acusado un delito de abuso sexual, como sí sostiene la acusación particular ejercida en representación de la madre.

El acusado ha negado haber golpeado a su hija y ha afirmado que únicamente la agarró para sacarla de la ducha durante la discusión. En su declaración, ha sostenido que la denuncia responde a la influencia de la madre sobre la menor en el contexto de un largo conflicto entre ambos progenitores.

Según ha explicado, desde el nacimiento de la niña —que se produjo cuando la pareja ya estaba separada— se ha producido una sucesión de enfrentamientos judiciales relacionados con el régimen de visitas. "Cuando se dictó la primera modificación de medidas empezó la guerra. Es el cuento de nunca acabar", ha declarado.

El hombre ha asegurado además que la madre de la niña ha presentado alrededor de quince denuncias contra él, todas ellas archivadas, y ha afirmado que cada vez que solicitaba cambios en el régimen de visitas se iniciaba "una cascada de denuncias". También sostuvo que la menor le amenazaba con denunciarle cuando no quería obedecer sus instrucciones.

La defensa del acusado ha solicitado su absolución y ha subrayado la existencia de una conflictividad prolongada entre las partes durante los últimos 14 años.

Por su parte, la menor ha reiterado ante el tribunal que su padre la golpeó al sacarla de la ducha. Ha explicado que no avisó en ese momento a su madre por miedo, y ha señalado que grabó el vídeo del moratón pensando que posteriormente su madre revisaría el móvil y podría verlo. "Sé que mamá lo verá y solucionará el problema", ha afirmado al recordar lo que pensó entonces.

La niña también ha negado haber manipulado el vídeo para aparentar una lágrima, tal como había apuntado un perito durante la instrucción, y ha asegurado que no tiene ningún interés en perjudicar a su padre.

En el juicio también ha declarado la actual pareja del acusado, quien ha afirmado que, de haber observado algún comportamiento inapropiado, lo habría denunciado, subrayando que trabaja como trabajadora social. Tras la celebración de la vista oral, el tribunal ha dejado el caso visto para sentencia.