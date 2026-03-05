La Fira de la Sal y otras iniciativas de Sant Josep despiertan interés en el mercado alemán en la ITB Berlín 2026

El Ayuntamiento de Sant Josep, en representación del municipio, ha participado en el estand del Consell de Ibiza en la ITB de Berlín. Según ha comunicado el Consistorio a través de un comunicado, la presencia en el evento confirma que "mantiene una reputación sólida y en crecimiento dentro del mercado alemán".

Sant Josep ha explicado que actividades públicas que refuerzan la identidad del municipio, como la Fira de la Sal, ferias gastronómicas, el festival Sant Josep és Foto o propuestas como Sol Post a s’Oli, han despertado interés entre los asistentes. Estas iniciativas ofrecen experiencias auténticas que enriquecen la estancia del visitante y aportan un valor diferencial al destino.

Impulso al turismo familiar

El distintivo Ibiza Family Moments ha sido otro eje central de la promoción en la ITB de Sant Josep, que cuenta con más establecimientos hoteleros y extrahoteleros adheridos a este sello que cualquier otro municipio de la isla, consolidando su posición como destino que cuida especialmente a las familias. Los operadores alemanes destacaron la calidad de los servicios y la atención específica al turismo familiar.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha querido promocionar en Berlín una estrategia turística clara basada en cuatro pilares: compatibilidad entre visitantes y residentes, sostenibilidad, calidad por encima de cantidad y respeto hacia el destino. Todo ello, tal como ha asegurado el Consistorio, bajo la marca Sant Josep Full of Life, que sitúa a los vecinos, tradiciones y actividades públicas como ejemplo de una sociedad acogedora, milenaria y respetuosa.

Orden, civismo y respeto como apuesta por la convivencia

El municipio ha presentado también la nueva ordenanza cívica, que establece un marco claro de convivencia y respeto hacia el entorno. Esta normativa refuerza la voluntad del Ayuntamiento de garantizar un equilibrio real entre la experiencia del visitante y la calidad de vida de los residentes.

El alcalde, Vicente Roig, ha expresado su satisfacción con la presencia de Sant Josep en la ITB Berlín: "La ITB confirma que Sant Josep avanza en la dirección correcta: un destino que se reconoce por su autenticidad, cultura y calidad de su oferta. El mercado alemán valora cada vez más aquello que nos hace únicos, y esto nos anima a apostar por un modelo sostenible, respetuoso y compatible con la vida de nuestros vecinos".

Además, ha añadido: "Nuestro objetivo es claro: crecer en prestigio, no en cantidad, alineados con las políticas de promoción turística del Consell de Ibiza. Queremos visitantes que comprendan y respeten lo que somos, y que encuentren en Sant Josep un lugar vivo, acogedor y orgulloso de sus raíces".