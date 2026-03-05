Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiebre por el pan en Ibiza: 500 personas para un taller de solo 50 plazas

Los tres turnos previstos los días 31 de enero, 21 de febrero y 28 de marzo habían quedado completos en apenas unas horas

Fotografía de un taller de elaboración de pan en Ca n'Andreu des Trull / DI

Samia Khenien

Ibiza

"Me dijeron que se habían apuntado 500 personas para el taller de 50 plazas", confirma Vicent Marí Serra 'Palermet', instructor de los tres talleres que han superado todas las previsiones del Ayuntamiento de Santa Eulària. Las sesiones previstas se celebraban los días 31 de enero, 21 de febrero y 28 de marzo.

Los talleres se imparten entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en Ca n'Andreu des Trull, en Sant Carles. Durante la sesión se enseñará a los asistentes a elaborar pan a la manera tradicional, pero también otros productos, como diferentes tipos de coques (escaldufades, de verdura, y con sobrassada), crostes, galletes fortes, xinxarrons y sopes gòfies. "¿Te gustaría aprender todo sobre el pan payés y la panadería tradicional de Ibiza desde la raíz?", preguntaban en redes los organizadores en la publicación en la que informaban de los detalles del curso y cómo inscribirse en ellos. "Una jornada dedicada a conservar y transmitir el saber popular ligado al horno, la harina y las recetas de siempre", añadía la información sobre el taller, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

El correo del departamento de Cultura

Desde el Ayuntamiento enviaron correos electrónicos a las personas que habían quedado excluidas: "Me sabe mal, pero los tres turnos del taller de elaboración de pan ya han quedado completos. Hemos recibido muchísimos correos y se han agotado las plazas. Dado el éxito de acogida de esta actividad, intentaremos programar otros similares tan pronto como sea posible. Os iremos informando", explican desde Cultura. Por el momento, no hay nuevas actividades programadas.

