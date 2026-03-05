Gastronomía
Fiebre por el pan en Ibiza: 500 personas para un taller de solo 50 plazas
Los tres turnos previstos los días 31 de enero, 21 de febrero y 28 de marzo habían quedado completos en apenas unas horas
"Me dijeron que se habían apuntado 500 personas para el taller de 50 plazas", confirma Vicent Marí Serra 'Palermet', instructor de los tres talleres que han superado todas las previsiones del Ayuntamiento de Santa Eulària. Las sesiones previstas se celebraban los días 31 de enero, 21 de febrero y 28 de marzo.
Los talleres se imparten entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en Ca n'Andreu des Trull, en Sant Carles. Durante la sesión se enseñará a los asistentes a elaborar pan a la manera tradicional, pero también otros productos, como diferentes tipos de coques (escaldufades, de verdura, y con sobrassada), crostes, galletes fortes, xinxarrons y sopes gòfies. "¿Te gustaría aprender todo sobre el pan payés y la panadería tradicional de Ibiza desde la raíz?", preguntaban en redes los organizadores en la publicación en la que informaban de los detalles del curso y cómo inscribirse en ellos. "Una jornada dedicada a conservar y transmitir el saber popular ligado al horno, la harina y las recetas de siempre", añadía la información sobre el taller, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
El correo del departamento de Cultura
Desde el Ayuntamiento enviaron correos electrónicos a las personas que habían quedado excluidas: "Me sabe mal, pero los tres turnos del taller de elaboración de pan ya han quedado completos. Hemos recibido muchísimos correos y se han agotado las plazas. Dado el éxito de acogida de esta actividad, intentaremos programar otros similares tan pronto como sea posible. Os iremos informando", explican desde Cultura. Por el momento, no hay nuevas actividades programadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza