Pillados ‘in fraganti’ cuando trataban de robar gasolina de camiones aparcados en una empresa en Ibiza

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a dos personas, una pareja de nacionalidad española, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza tras pillarlas cuando intentaban sustraer combustible de camiones estacionados dentro de las instalaciones de una empresa de áridos de la ciudad de Ibiza.

Según ha informado la jefatura en un comunicado, los hechos ocurrieron el lunes, cuando sobre las 14 horas la empresa de seguridad encargada de la vigilancia del recinto solicitó la presencia de varias patrullas. Los vigilantes detectaron a través de las cámaras a una pareja a bordo de un coche que estaba merodeando entre los camiones de la empresa.

A su llegada, los agentes observaron que el candado de la puerta de acceso al recinto estaba cortado. Ya en el interior, localizaron al menos 15 camiones aparcados y un “gran reguero” de gasolina alrededor de varios de ellos, indicios compatibles con una posible extracción de combustible de los depósitos.

A pocos metros, los agentes encontraron a una mujer junto a un vehículo, que era el que habían utilizado para acceder al lugar. En el maletero hallaron numerosas garrafas de 20 y 30 litros repletas de combustible, además de una manguera —presuntamente empleada para vaciar los depósitos— y una radial eléctrica.

De forma paralela, otra patrulla localizó a un hombre en la parte trasera del recinto. Según la Policía, se encontraba en actitud vigilante, dando cobertura a la mujer y hablando por teléfono.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un robo con fuerza y los trasladaron a dependencias policiales.

Por último, la Policía Nacional informó a la empresa perjudicada de los trámites a seguir para que, una vez contabilizados los litros de combustible sustraídos y los daños ocasionados, presentara la correspondiente denuncia.