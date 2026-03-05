Degustaciones y showcooking en Horeca para combatir el desperdicio alimentario en Ibiza

El Consell de Ibiza se ha adherido al proyecto Zero Food Waste, una iniciativa impulsada por Herbusa para prevenir el desperdicio alimentario y promover buenas prácticas tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales de la restauración. La incorporación se visualiza estos días en la Fira Horeca 2026, que se celebra del 4 al 6 de marzo en el recinto ferial de Ibiza, donde el Consell participa con un estand informativo dedicado a divulgar el proyecto y sensibilizar sobre la importancia de reducir el malbaratamiento.

La propuesta llega al público de la forma más directa: a través del paladar y de la práctica. Durante la feria se están realizando degustaciones de cocina de aprovechamiento, elaboradas con producto de kilómetro cero. Y el viernes se celebrará un showcooking pensado para mostrar a los asistentes cómo se puede dar una segunda vida a los excedentes alimentarios y reducir residuos mediante recetas sencillas y sostenibles.

El estand cuenta con la participación de un chef y dos educadores ambientales, que combinan demostraciones culinarias con explicaciones y consejos útiles: desde estrategias domésticas para planificar compras y conservar mejor los alimentos, hasta recomendaciones para el sector hostelero orientadas a ajustar raciones, mejorar la gestión del stock o aprovechar partes y excedentes que a menudo acaban en la basura. Los visitantes también pueden llevarse material informativo con guías de buenas prácticas para prevenir el desperdicio.

El conseller de Gestión Ambiental del Consell, Ignacio José Andrés, ha subrayado que “la reducción del malbaratamiento alimentario es un reto ambiental y social que requiere implicación de las instituciones, del sector de la restauración y de la ciudadanía”. En esa línea, ha señalado que “iniciativas como esta nos permiten concienciar, dar herramientas prácticas y avanzar hacia un modelo de consumo más responsable”.

Hábitos para aprovechar los alimentos

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Grup Herbusa, Vicente Bufí Fernández, ha destacado que “la implicación de las instituciones es clave para consolidar este tipo de iniciativas y para conseguir que cada vez más ciudadanos y profesionales adopten hábitos que permitan aprovechar mejor los alimentos y generar menos residuos”. También ha remarcado que, para Herbusa, el proyecto es especialmente relevante porque permite “ir más allá de la gestión del residuo” y trabajar en la prevención, “la forma más eficaz de avanzar hacia un modelo más sostenible”.

La adhesión del Consell al programa no se quedará en la feria. Según avanzan, a lo largo de todo el año se impulsarán distintas actuaciones de la mano de Zero Food Waste, como talleres formativos, showcookings y acciones de sensibilización dirigidas tanto a la ciudadanía como al sector de la restauración, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario en la isla.