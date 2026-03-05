Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro municipios de Ibiza entre los diez más caros para comprar casa en España

El mercado inmobiliario de Ibiza lidera los precios más altos de España

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El mercado inmobiliario en Ibiza sigue mostrando cifras récord. Según datos del Índice de Precios de Fotocasa de febrero de 2026, Santa Eulària, Sant Antoni, Eivissa y Sant Josep se sitúan entre los diez municipios más caros de España para comprar vivienda. Encabeza la lista Santa Eulària con 8.746 €/m², el precio más alto del país.

En general, adquirir un piso de 80 metros cuadrados en Baleares cuesta, de media, 425.377 euros, lo que sitúa a las islas como una de las comunidades más caras para la vivienda, tanto en compra como en alquiler. En este último caso, el precio medio del alquiler en Baleares es de 18,57 €/m², lo que equivale a unos 1.485 euros mensuales por un piso de 80 metros cuadrados. Palma registra cifras similares, con un coste medio de 1.503 euros al mes.

Predicciones para 2026

La inteligencia artificial de Fotocasa prevé que los precios de compra en Baleares continúen su ascenso. Se estima que Palma podría registrar un incremento del 3,1% en la compraventa de viviendas durante el primer trimestre de 2026. En alquiler, se proyecta que la capital mallorquina experimente un aumento del 7,4% trimestral.

El ranking de municipios más caros

Según el último informe de Fotocasa, los siete municipios más caros para comprar vivienda se encuentran en Baleares, tres de ellos en Ibiza:

  • Santa Eulària: 8.746 €/m²
  • Sant Antoni: 8.324 €/m²
  • Ibiza: 7.612 €/m²
  • Sant Josep: 6.899 €/m²

Completan el top 10 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), Calvià, Andratx, Campos, Zarautz (Gipuzkoa) y Sant Just Desvern (Barcelona).

Consecuencias para los compradores

Los elevados precios dificultan el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y primeros compradores. Ante esta situación, el Govern ofrece ayudas para facilitar la adquisición de la primera vivienda.

