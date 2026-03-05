Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8M

La Comisión 8M de Ibiza llama a una jornada reivindicativa en Vila este domingo

La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos

Una imagen del 8M en Ibiza.

Una imagen del 8M en Ibiza. / Marcelo Sastre

Redacción Digital

Ibiza

La Comisión 8M de Ibiza ha convocado para este domingo, 8 de marzo, una jornada reivindicativa en Vila bajo el lema ‘Justicia, Derechos, Acción: Feminismo’. La cita se celebrará en S’Alamera y está organizada por las entidades que integran la comisión: Dones Progressistes, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiusa, UGT y la Associació Nybia Eivissa, con el apoyo económico del Consell d’Eivissa.

La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos abiertos a la ciudadanía. A las 12.30 horas, la comisión ha previsto una concentración en solidaridad con la mujer agredida en Sant Antoni “hace unas semanas”, según trasladan las convocantes. La jornada culminará a las 13 horas con la lectura del manifiesto.

Cartel de la Comissión 8M en Ibiza

Cartel de la Comissión 8M en Ibiza / Comiisión 8M

Desde la Comisión 8M de Ibiza animan a vecinos y vecinas a sumarse a esta convocatoria del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar y reclamar avances en igualdad y derechos desde una perspectiva feminista.

