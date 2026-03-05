8M
La Comisión 8M de Ibiza llama a una jornada reivindicativa en Vila este domingo
La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos
La Comisión 8M de Ibiza ha convocado para este domingo, 8 de marzo, una jornada reivindicativa en Vila bajo el lema ‘Justicia, Derechos, Acción: Feminismo’. La cita se celebrará en S’Alamera y está organizada por las entidades que integran la comisión: Dones Progressistes, Emprendada Feminista, Plataforma Pensionista Pitiusa, UGT y la Associació Nybia Eivissa, con el apoyo económico del Consell d’Eivissa.
La programación arrancará a las 11 horas con talleres participativos abiertos a la ciudadanía. A las 12.30 horas, la comisión ha previsto una concentración en solidaridad con la mujer agredida en Sant Antoni “hace unas semanas”, según trasladan las convocantes. La jornada culminará a las 13 horas con la lectura del manifiesto.
Desde la Comisión 8M de Ibiza animan a vecinos y vecinas a sumarse a esta convocatoria del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de visibilizar y reclamar avances en igualdad y derechos desde una perspectiva feminista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza