A la cárcel por comprar cupones de la ONCE, una guitarra y una mochila con billetes falsos en Ibiza

La Audiencia Provincial ha condenado a un hombre de nacionalidad española y 44 años de edad a tres años y dos meses de cárcel, junto con el pago de 3.950 euros de multa, por cometer en Ibiza un delito de falsificación de moneda y otro contra la salud pública. Además, su compinche en el ardid de los billetes falsos, de la misma nacionalidad y edad, también ha sido condenado a 18 meses de cárcel y una multa de 250 euros.

Las andanzas delictivas de los dos condenados arrancan el 31 de agosto de 2017, cuando, actuando de común acuerdo, se acercaron hasta un puesto de la ONCE para adquirir seis cupones pagando con dos billetes adulterados de 50 euros. Además, le entregaron a una tercera persona 600 euros en billetes falsificados de 50 euros para que entrara en una tienda de Ibiza y adquiriera una guitarra española. El papel moneda fue aceptado por la dependienta por su aparente normalidad.

Dos semanas más tarde, volvieron a la carga en otro puesto de venta de la ONCE, donde compraron otros cuatro cupones pagando con otro billete falso de 50 euros. Ese mismo día, le dieron otro billete falso a un menor de edad para que entrara en una tienda y comprara una mochila.

A consecuencia de las diversas denuncias recibidas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado comenzaron una investigación. El 27 de septiembre de 2017, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza autorizó las entradas y registros en los domicilios de los dos hombres y en uno de ellos encontraron diversas drogas, por lo que hubo que ampliar la causa por un delito contra la salud pública.

7.500 euros en drogas

Concretamente, en el primer domicilio de J.M.M. se encontraron distintas bolsas de cocaína y heroína, sustancias que hubieran alcanzado un valor de 7.500 euros en el mercado, así como 6.180 euros de curso legal y un machete. En el segundo domicilio de este condenado, los agentes hallaron 12.855 euros de curso legal, 19 billetes falsos de 50 euros y cuatro teléfonos móviles.

En cuanto al domicilio del otro acusado, J.M.R.R., encontraron 4.030 euros de curso legal y cinco billetes falsos, uno de 50 euros y otro de 20 euros. En la vivienda también aparecieron cinco cuchillos sable de gran tamaño, una lanza con punta de doble filo y la guitarra comprada con dinero falso unas semanas antes.

Durante la vista oral, celebrada el pasado mes de noviembre, los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, lo que permitió dictar sentencia sin continuar el juicio. La Fiscalía rebajó sensiblemente sus pretensiones iniciales, ya que en su escrito de acusación había reclamado penas de 15 y 10 años de cárcel, respectivamente, para los dos hombres.